17 марта 2018, 22:43

Глава штаба "Яблока" в Ингушетии заявил о визите сотрудников ЦПЭ

Руслан Муцольгов, руководитель предвыборного штаба партии "Яблоко" сообщил, что к нему домой явились сотрудники центра по борьбе с экстремизмом и вручили его брату Магомеду Муцольгову вызов на профилактическую беседу.

"За ночь до выборов Президента Российской Федерации, в дом ... руководителя регионального отделения партии «ЯБЛОКО» в Ингушетии Руслана Муцольгова, приезжают офицеры Центра противодействия экстремизму, с повесткой для общественного деятеля, журналиста и правозащитника, Магомеда Муцольгова, прибыть к ним для «профилактической беседы»", - написал Руслан Муцольгов, который является доверенным лицом одного из кандидатов в президенты России, на своей странице в Facebook сегодня вечером.

По его мнению, вызов Магомеда Муцольгова в ЦПЭ является попыткой влияния "на общественные и политические процессы" и "давлением на общественных деятелей".

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Примечание:

"Координатор сочинского штаба Навального задержан вместе с женой", "Юрист штаба Навального задержан в Краснодаре", "Избирком Кабардино-Балкарии отчитался об отсутствии нарушений в предвыборной гонке".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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