17 марта 2018, 21:35

"Анжи" выиграл у "Тосно" в матче чемпионата России

Игра футболистов "Анжи" и "Тосно" в 23 туре чемпионата России завершилась со счетом 2:0 в пользу махачкалинской команды.

Матч состоялся сегодня на стадионе "Анжи Арена" в Каспийске.

Первый гол на 17 минуте забил футболист "Анжи" Пауль Антон. На 43 минуте этот же игрок удвоил счет, сообщается в трансляции матча на сайте Российской футбольной премьер-лиги.

По итогам матча, который завершился примерно в 20.55 мск, "Анжи" с 23 очками занимает 13 место в турнирной таблице.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 3 декабря 2017 года "Анжи" обыграл "СКА-Хабаровск" в матче чемпионата России. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу дагестанской команды.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована информация о футбольном клубе "Анжи".

Примечание:

""Анжи" собрал деньги семьям жертв нападения в Кизляре", ""Анжи" пополнился новым игроком", ""Анжи" открыл филиал клубной Академии в Дагестанских Огнях".

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