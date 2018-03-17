17 марта 2018, 21:35
"Анжи" выиграл у "Тосно" в матче чемпионата России
Игра футболистов "Анжи" и "Тосно" в 23 туре чемпионата России завершилась со счетом 2:0 в пользу махачкалинской команды.
Матч состоялся сегодня на стадионе "Анжи Арена" в Каспийске.
Первый гол на 17 минуте забил футболист "Анжи" Пауль Антон. На 43 минуте этот же игрок удвоил счет, сообщается в трансляции матча на сайте Российской футбольной премьер-лиги.
По итогам матча, который завершился примерно в 20.55 мск, "Анжи" с 23 очками занимает 13 место в турнирной таблице.
Ранее "Кавказский узел" писал, что 3 декабря 2017 года "Анжи" обыграл "СКА-Хабаровск" в матче чемпионата России. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу дагестанской команды.
В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована информация о футбольном клубе "Анжи".
""Анжи" собрал деньги семьям жертв нападения в Кизляре", ""Анжи" пополнился новым игроком", ""Анжи" открыл филиал клубной Академии в Дагестанских Огнях".
17 марта 2018, 21:35
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"Анжи" выиграл у "Тосно" в матче чемпионата России
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