Филиал клубной Академии открыт на территории Дагестана. Фото http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/filial_akademii_anji_v_dagestanskih_ognjah130218/

14 февраля 2018, 08:45

"Анжи" открыл филиал клубной Академии в Дагестанских Огнях

Филиал клубной Академии "Анжи" в Дагестанских Огнях стал шестым в республике.

Как писал "Кавказский узел", идею создания "Академии футбола" руководство клуба презентовало еще в 2011 году. Необходимость создания футбольных центров в разных городах республики вызвана тем, что значительное количество населения Дагестана проживает в небольших селах, поселках, населенных пунктах, и ездить на тренировки в один региональный центр было бы неудобно и дорого, пояснило руководство клуба.

Академия футбольного клуба "Анжи" была открыта 10 октября 2012 года. Тогда же состоялся смотр первых кандидатов. Затем в течение месяца отобранные "академики" были распределены по возрастным группам, и начался полноценный тренировочный процесс. Торжественная презентация детско-юношеской Академии "Анжи" и процедура официального зачисления в нее юных футболистов прошла 21 декабря 2012 года, сообщается на официальном сайте "Анжи".

"Основная цель работы Академии "Анжи" - готовить кадровый резерв для молодежной и основной команд "Анжи"", - говорится в сообщении на странице Академии в соцсети "ВКонтакте".

Так, по информации клуба, в декабре 2017 года "Анжи" заключил профессиональные контракты с двумя воспитанниками Академии. В состав футбольного клуба вошли 17-летние Юсуп Вагабов и Никита Чистяков.

Филиалы Академии были открыты в марте, июле и сентябре 2017 года в Кумторкалинском районе, в Буйнакске и Дербенте. Они также действуют в Кизилюрте и Магарамкенте. 

На открытие филиала в Дагестанских Огнях 11 февраля собралось множество людей. Пришли и ветераны футбола, и простые жители. Собравшиеся отметили, что для города открытие филиала стало новым этапом в развитии футбола и выразили надежду, что дети из Дагестанских Огней тоже смогут пополнить основной состав "Анжи", пишет РИА "Дагестан".

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка о футбольном клубе "Анжи".

Примечание:

"Махачкалинский подросток получил 500 тысяч за победу в чемпионате по киберфутболу", "Футболист Аяз Гулиев покинул "Анжи"", ""Анжи" лишится еще двух футболистов".

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