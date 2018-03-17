Три человека стали жертвами взрыва газа в Чечне

17 марта 2018, 12:08

Ребенок погиб и еще двое человек пострадали при взрыве газа в частном доме в Шалинском районе, сообщили в МЧС Чечни.

По словам сотрудника ведомства, пострадавшие госпитализированы с травмами средней степени тяжести, один из них несовершеннолетний. Взрыв произошел в селе Герменчук.

"Взрыв газа в доме привел к обрушению потолочного перекрытия и возгоранию. Пожар был оперативно ликвидирован", - сообщили в МЧС корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 27 февраля при взрыве газа в селе Автуры пострадали 10 членов одной семьи, в том числе четыре ребенка. 3 марта четверых из них перевезли из Чечни на лечение в Нижний Новгород.