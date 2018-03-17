17 марта 2018, 12:08

Три человека стали жертвами взрыва газа в Чечне

Ребенок погиб и еще двое человек пострадали при взрыве газа в частном доме в Шалинском районе, сообщили в МЧС Чечни.

По словам сотрудника ведомства, пострадавшие госпитализированы с травмами средней степени тяжести, один из них несовершеннолетний. Взрыв произошел в селе Герменчук.

"Взрыв газа в доме привел к обрушению потолочного перекрытия и возгоранию. Пожар был оперативно ликвидирован", - сообщили в МЧС корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 27 февраля при взрыве газа в селе Автуры пострадали 10 членов одной семьи, в том числе четыре ребенка. 3 марта четверых из них перевезли из Чечни на лечение в Нижний Новгород.

Примечание:

"Все пострадавшие при взрыве дома в Волгограде выписаны из больницы", "Устранена утечка газа близ волгоградского вуза", "После взрыва на АЗС в Армении временно закрыты три заправочные станции".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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