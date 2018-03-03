Борт МЧС в воздухе. Фото пресс-службы МЧС. http://www.mchsmedia.ru/focus/item/6495229

03 марта 2018, 11:40

Пострадавшие при взрыве газа перевезены из Чечни в Нижний Новгород

Четверо из десяти человек, получивших ожоги при взрыве газа в Шалинском районе, доставлены спецбортом МЧС в Приволжский медицинский исследовательский центр.

Как писал "Кавказский узел", 27 февраля при взрыве газа в селе Автуры пострадали 10 членов одной семьи, в том числе четыре ребенка. Все они были госпитализированы в ожоговое отделение горбольницы №4 в Грозном.

Спасатели предположили, что взрыв газа мог произойти из-за неисправности оборудования. По данным на 27 февраля двое пострадавших, мужчина и женщина с ожогами 35-40% тела, находились в критическом состоянии. Состояние остальных врачи оценивали как тяжелое, но стабильное.

Вечером 2 марта двое наиболее тяжело пострадавших и двое детей были отправлены самолетом МЧС "Суперджет Сухой 100" в Нижний Новгород, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель Минздрава Чечни.

У эвакуированных детей ожоги 11-15% тела, отметила она. "Им необходима помощь высококлассных специалистов, понадобится пересадка кожи", - сообщила представитель ведомства об эвакуированных в Приволжский медицинский исследовательский центр.

Еще четверо взрослых и двое детей, по ее словам, остаются в грозненской больнице.

"После хлопка в доме там выбило окна и двери. Сбежались соседи, которые и помогли выбраться семье и вынесли детей. Дом надо восстанавливать, власти вроде бы обещали помочь. Но пока заниматься этим некому, все в больнице. Родные дежурят там днем и ночью", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из их близких.

Примечание:

"Два жителя Краснодара пострадали при взрыве газа", "Врачи назвали тяжелым состояние пострадавшего на АЗС в Нальчике", "Скончался один из пострадавших при взрыве газа в Батуми".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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