Пострадавшие при взрыве газа перевезены из Чечни в Нижний Новгород

03 марта 2018, 11:40

Четверо из десяти человек, получивших ожоги при взрыве газа в Шалинском районе, доставлены спецбортом МЧС в Приволжский медицинский исследовательский центр.

Как писал "Кавказский узел", 27 февраля при взрыве газа в селе Автуры пострадали 10 членов одной семьи, в том числе четыре ребенка. Все они были госпитализированы в ожоговое отделение горбольницы №4 в Грозном.

Спасатели предположили, что взрыв газа мог произойти из-за неисправности оборудования. По данным на 27 февраля двое пострадавших, мужчина и женщина с ожогами 35-40% тела, находились в критическом состоянии. Состояние остальных врачи оценивали как тяжелое, но стабильное.

Вечером 2 марта двое наиболее тяжело пострадавших и двое детей были отправлены самолетом МЧС "Суперджет Сухой 100" в Нижний Новгород, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель Минздрава Чечни.

У эвакуированных детей ожоги 11-15% тела, отметила она. "Им необходима помощь высококлассных специалистов, понадобится пересадка кожи", - сообщила представитель ведомства об эвакуированных в Приволжский медицинский исследовательский центр.

Еще четверо взрослых и двое детей, по ее словам, остаются в грозненской больнице.

"После хлопка в доме там выбило окна и двери. Сбежались соседи, которые и помогли выбраться семье и вынесли детей. Дом надо восстанавливать, власти вроде бы обещали помочь. Но пока заниматься этим некому, все в больнице. Родные дежурят там днем и ночью", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из их близких.