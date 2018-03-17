17 марта 2018, 06:14

Пострадавшие в Грузии туристы находятся в стабильном состоянии

Врачи оценивают как стабильное состояние всех пострадавших в результате аварии на горнолыжном курорте Гудаури.

Как информировал "Кавказский узел", 16 марта около 14.00 по местному времени (13.00 мск) произошла авария на канатной дороге в Гудаури. По данным Минздрава Грузии, пострадали шесть туристов из России, четыре гражданина Украины и гражданка Швеции. Семеро пострадавших были доставлены для лечения в Тбилиси.

Состояние всех пациентов оценивается как стабильное, большинство из них получили легкие повреждения, угрозы их жизни нет, пишет сегодня ночью со ссылкой на начальника департамента анестезии критической медицины Национального медицинского центра в Тбилиси Николоза Карцивадзе "Интерфакс".

У 30-летней туристки из Швеции при падении был поврежден диск позвоночника и ей потребовалась операция, отметил Карцивадзе.

В связи с аварией на канатной дороге МВД Грузии возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного или подвесного транспорта (ст. 275 УК Грузии). Санкции этой статьи УК предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы, уточняет "Sputnik-Грузия".

Примечание:

"Шестеро туристов заблудились в ущелье в Грузии", "Турист спасен в горах Грузии", "Туристка разбилась на квадроцикле в Боржоми".

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