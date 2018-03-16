Канатная дорога в Гудаури. Фото © FB / Giorgi Kvirikashvili https://sputnik-georgia.ru/society/20161223/234317923/Kvirikashvili-prokatilsja-na-novoj-kanatnoj-doroge-v-Gudauri.html

16 марта 2018, 15:15

Туристы получили травмы на канатной дороге в Грузии

Десять человек пострадали в результате аварии на канатной дороге в Гудаури, сообщили в Минздраве Грузии.

По данным министерства, инцидент произошел сегодня примерно в два часа по тбилисскому времени. В результате аварийной остановки канатной дороги пострадали туристы из России, Швеции и Грузии. 

"Семь пациентов находятся в клинике экстренной помощи. К счастью, ни одна травма не является сложной. Но двоим требуется особое внимание: гражданка Швеции, попавшая в аварию, беременна и у нее боль в пояснице, а у гражданина Украины открытый перелом", - сообщил министр здравоохранения Грузии Давид Сергиенко в эфире "Рустави 2".

По его словам, один пострадавший уже выписан из больницы.

Как писал "Кавказский узел", самая длинная на Кавказе канатная дорога открылась в Гудаури в марте 2012 года. Длина горнолыжного подъемника более 2,4 тысячи метров. Каждая гондола рассчитана на 10 человек. 

Примечание:

"Турист спасен в горах Западной Грузии", "Турист из Германии пострадал в горах Грузии", "Новая канатная дорога открылась в Сванетии".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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