16 марта 2018, 15:15
Туристы получили травмы на канатной дороге в Грузии
Десять человек пострадали в результате аварии на канатной дороге в Гудаури, сообщили в Минздраве Грузии.
По данным министерства, инцидент произошел сегодня примерно в два часа по тбилисскому времени. В результате аварийной остановки канатной дороги пострадали туристы из России, Швеции и Грузии.
"Семь пациентов находятся в клинике экстренной помощи. К счастью, ни одна травма не является сложной. Но двоим требуется особое внимание: гражданка Швеции, попавшая в аварию, беременна и у нее боль в пояснице, а у гражданина Украины открытый перелом", - сообщил министр здравоохранения Грузии Давид Сергиенко в эфире "Рустави 2".
По его словам, один пострадавший уже выписан из больницы.
Как писал "Кавказский узел", самая длинная на Кавказе канатная дорога открылась в Гудаури в марте 2012 года. Длина горнолыжного подъемника более 2,4 тысячи метров. Каждая гондола рассчитана на 10 человек.
"Турист спасен в горах Западной Грузии", "Турист из Германии пострадал в горах Грузии", "Новая канатная дорога открылась в Сванетии".
Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"
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