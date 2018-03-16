Число пострадавших на канатной дороге в Грузии достигло 11

16 марта 2018, 18:40

В результате аварии на горнолыжном курорте Гудаури пострадали туристы из России, Украины и Швеции, семеро из них вертолетом и реанимобилями доставлены в Тбилиси, сообщили в Минздраве Грузии.

Как писал "Кавказский узел", сегодня грузинский Минздрав сообщил о десяти туристах, пострадавших на канатной дороге в Гудаури.

По уточненным данным ведомства, пострадавших 11: шесть туристов из России, четыре гражданина Украины и гражданка Швеции. Семь из них доставлены для лечения в Тбилиси, проинформировал директор Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Минздрава Грузии Автандил Талаквадзе.

"Произошла трагедия. Канатная дорога проверялась в конце декабря, как это и должно происходить перед началом сезона, однако это не имеет никакого значения. Факт все же произошел, и сейчас следствие должно установить и обязательно строго наказать тех, кто окажется виновен в этом. Я думаю, что за этим последует очень серьезное наказание", - заявил первый вице-премьер Грузии Дмитрий Кумсишвили, передает "Интерфакс".

Инспектирование, проведенное в декабре 2017 года, показало, что дорога исправна, был выдан соответствующий сертификат, подтвердил генеральный директор компании CI International Сандро Шелия.

По его словам, сейчас на месте аварии находятся инспекторы и сотрудники Службы государственного надзора. Предположительно, причиной аварии стала вышедшая из строя тормозная система, сказал Сандро Шелия. "Это предположение, окончательную причину установит следствие", - подчеркнул гендиректор компании.

В Гудаури направился и специалист компании Doppelmayr, которая произвела канатную дорогу, сообщил представитель компании Экард Асман. "Мы получили информацию, посмотрели видео. Пока точно не можем сказать, что произошло. Наш коллега из Doppelmayr уже едет в Гудаури. Приблизительно через час он будет на месте. У нас нет дополнительной информации", - заявил он.

Асман отметил, что поломки на канатных дорогах являются редкостью. "Лично я не помню подобного инцидента за последние 20 лет", - цитирует Асмана "Общественный вещатель Грузии".