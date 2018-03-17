Суд в Сочи продлил на месяц арест Александра Валова

17 марта 2018, 00:48

Суд Центрального района Сочи 16 марта продлил до 19 апреля срок содержания под стражей главреду сайта "БлогСочи" Александру Валову, подозреваемому в вымогательстве. В ходе суда Валов потребовал накормить его, поскольку

остался без пищи и воды перед доставкой в суд.

Как писал "Кавказский узел", что главного редактора сайта "БлогСочи" Александра Валова задержали 19 января и спустя два дня арестовали до 19 марта. По словам его адвоката, 13 февраля Валова перевели из следственного изолятора Армавира в Краснодар, где он провел голодовку против условий содержания и был помещен в карцер.

Валов заподозрен в вымогательстве у депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо. По версии Валова, 300 тысяч рублей были ему перечислены за рекламные услуги. Он связал уголовное преследование со своей деятельностью на "БлогСочи" и "попыткой закрыть сайт". Следствие не представило доказательств вины Валова, считает защита.

Заседание суда Центрального района Сочи 16 марта продолжалось пять часов, с 14.00 до 19.00 мск. В течение длительного времени защита Валова и следователь спорили, может ли подозреваемый участвовать в заседании суда без приема пищи, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

В судебном заседании участвовали адвокаты Александра Валова Сергей Костюк и Александр Попков, поддержать Валова пришли четверо слушателей. Судья объявил, что заседание будет закрытым по ходатайству потерпевшего, депутата Госдумы Юрия Напсо - депутат, как заявил судья, просил закрыть заседание, так как озвученные на нем сведения могут касаться его личной жизни. Троих из явившихся в суд слушателей адвокат Попков заявил в качестве общественных защитников Валова и суд был вынужден удовлетворить это ходатайство, поскольку они сами изъявили желание выступать в защиту подозреваемого. Корреспонденту "Кавказского узла" пришлось покинуть зал суда.

Доставленный к 14 часам в суд Александр Валов сообщил, что в изоляторе его не кормили и не поили с 7 часов, в связи с чем у него понизился уровень сахара в крови. Главред сайта "БлогСочи" попросил предоставить ему обед и отложить процесс до окончания приема пищи. Защитники Валова заявили суду, что отказ подозреваемому в воде и пище является пытками, гособвинитель приняла их сторону, тогда как следователь потребовал продолжить заседание, не предоставляя Валову обед, рассказали после заседания суда адвокаты и защитники Валова корреспонденту "Кавказского узла".

Судья постановил вызвать бригаду скорой помощи для оценки состояния здоровья Валова и до приезда врачей объявил перерыв. Приезда "скорой" ожидали более трех часов, но до приезда медицинской бригады конвойные дали Александру Валову пищу и воду. Прибывшие врачи заключили, что после обеда Валов может участвовать в судебном заседании, и Валов сам выразил согласие участвовать в процессе, сообщил адвокат Александр Попков корреспонденту "Кавказского узла".

"В заседании было приведено много доводов о том, что нет никакой причины продлевать арест Валову, однако суд в 19 часов вынес решение о продлении стражи еще на месяц", - сообщил адвокат Попков.

По словам адвоката, защита намерена обжаловать это решение. Валова должны этапировать обратно в СИЗО Армавира, где он с конца января содержится под стражей.

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