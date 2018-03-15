15 марта 2018, 14:39
Житель Ставрополя заподозрен в возбуждении национальной вражды
21-летний молодой человек стал фигурантом уголовного дела после публикации материала на своей странице в соцсети, сообщили следователи.
Подозреваемый 23 ноября 2017 года на своей странице в одной из социальных сетей опубликовал текст, в котором следователи усмотрели призывы к вражде по национальному признаку.
Молодой человек стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), сообщается сегодня на сайте следственного управления Следственного комитета по Ставропольскому краю.
"Кавказский узел" ранее писал, что житель Пятигорска был обвинен в публикации экстремистских высказываний. Он публиковал в соцсетях материалы, которые были направлены "на унижение человеческого достоинства по признакам национальности и вероисповедания", заявили следователи 6 марта.
"Дагестанец приговорен к тюрьме за комментарии в соцсети ", "Житель Ставрополья оштрафован за экстремизм", "Житель Чечни приговорен к тюрьме за публикации в соцсети".
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Житель Ставрополя заподозрен в возбуждении национальной вражды
21-летний молодой человек стал фигурантом уголовного дела после публикации материала на своей странице в соцсети, сообщили следователи.
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