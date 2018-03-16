Власти Нагорного Карабаха назвали сроки сдачи новой трассы в Армению

16 марта 2018, 05:20

Новая дорога, соединяющая Нагорный Карабах и Армению, будет построена до конца года. 700 жителей города Карвачар смогут напрямую ездить в Армению, сообщил представитель правительства непризнанной республики.

Как писал "Кавказский узел", в марте началось строительство дороги длиной около 26 километров, которая свяжет Нагорный Карабах с Арменией. Трасса станет третьей дорогой в Армению.

Нагорный Карабах соединяют с Арменией две автотрассы. Это дороги Степанакерт - Шуши - Горис - Ереван и Степанакерт - Мартакерт - Сотк - Варденис - Ереван, которая была сдана в эксплуатацию в сентябре 2017 года. Других транспортных сообщений с внешним миром у Нагорного Карабаха нет.

Третья альтернативная автодорога, соединяющий Нагорный Карабаха с Арменией, будет сдана в эксплуатацию до конца текущего года, сообщил 15 марта корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь министерства градостроительства Нагорного Карабаха Унан Тадевосян.

«Новая дорога протяженностью 26 километров напрямую соединит центр Шаумянского района город Карвачар с селом Норабак Гегаркунинской области в Армении на трассе Варденис - Сотк - Мартакерт. Жители города Карвачар смогут ездить напрямую в Армению. Это станет третьей дорогой, соединяющий Арцах (Нагорный Карабах) с Арменией», - сказал Тадевосян.

По данным статистического ежегодника Нагорного Карабаха за 2016 год, в Карвачаре проживает 700 человек.

По словам Тадевосяна, всеармянский фонд «Айастан», который финансировал строительство автомагистрали Варденис- Сотк-Мартакерт, в строительстве дороги Карвачар-Норабак не участвует, ее строительство финансируется за счет средств, выделенных из госбюджета Нагорного Карабаха.

Пресс-секретарь отметил, что ремонтируется также дорога, ведущая от города Карвачар до перекрестка на территории Нагорного Карабаха с автомагистралью Варденис – Мартакерт, ее длина составляет 18 километров. Ремонт также осуществляется за счет средств из бюджета Нагорного Карабаха.

В настоящее время ведутся гидрогеологические исследования грунтов на местности, где ведется строительство дороги, сказал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель министра градостроительства Нагорного Карабаха Павел Наджарян.

«С потеплением начнутся основные работы. Дорога будет грунтовая, со всеми инженерными строениями, инфраструктурой, полностью пригодная для пассажироперевозок и грузоперевозок», - отметил Наджарян.

Благоустроенная дорога будет способствовать развитию райцентра Карвачар, а также ряда крупных общин, таких как Нор Геташен, Нор Браджур, Нор Верин шен, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в администрации Шаумянского района.