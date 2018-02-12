автомобиль ОБСЕ в зоне карабахского конфликта. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

12 февраля 2018, 00:17

ОБСЕ призвала стороны карабахского конфликта не допускать провокаций

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выразили озабоченность гибелью людей на линии соприкосновения и призвали Армению и Азербайджан снизить напряженность в зоне конфликта.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 февраля на линии соприкосновения погиб военнослужащий Нагорного Карабаха Айк Калантарян. Минобороны Нагорного Карабаха заявило, что он получил смертельное ранение в результате выстрела с азербайджанской стороны. Ранее, 19 января, Минобороны Азербайджана обвинило Армению в гибели своего военнослужащего.

Сопредседатели ОБСЕ выражают глубокую озабоченность недавними инцидентами с гибелью людей на линии соприкосновения, говорится в заявлении Минской группы ОБСЕ, распространенном 11 февраля после визита в регион.

"Сопредседатели призывают стороны предпринять дополнительные шаги для снижения напряженности, согласованные на встрече в Женеве, соблюдать режим перемирия, а также воздержаться от подстрекательских заявлений и провокационных действий", - говорится в заявлении. 

В своем заявлении сопредседатели вновь заявили о намерении помочь сторонам конфликта "найти мирное решение на основе принципов Хельсинкского закона, включая неприменение силы, территориальную целостность и право народов на самоопределение".

Напомним, Миссия ОБСЕ по итогам мониторинга 6 февраля озвучила вывод об отсутствии нарушений в зоне карабахского конфликта. В тот же день Азербайджан заявил о 122 обстрелах со стороны Армении и Нагорного Карабаха.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заключили перемирие, однако обстрелы в зоне конфликта с тех пор не прекращались ни на сутки, следует из опубликованной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

"Кавказский узел" размещает материалы о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Жители Нагорного Карабаха раскритиковали закон о выплатах раненым солдатам", "Армянские правозащитники отметили уменьшение потерь среди военных в 2017 году", "CDSI указал на увеличение небоевых потерь среди военных Азербайджана".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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