ОБСЕ призвала стороны карабахского конфликта не допускать провокаций

12 февраля 2018, 00:17

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выразили озабоченность гибелью людей на линии соприкосновения и призвали Армению и Азербайджан снизить напряженность в зоне конфликта.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 февраля на линии соприкосновения погиб военнослужащий Нагорного Карабаха Айк Калантарян. Минобороны Нагорного Карабаха заявило, что он получил смертельное ранение в результате выстрела с азербайджанской стороны. Ранее, 19 января, Минобороны Азербайджана обвинило Армению в гибели своего военнослужащего.

Сопредседатели ОБСЕ выражают глубокую озабоченность недавними инцидентами с гибелью людей на линии соприкосновения, говорится в заявлении Минской группы ОБСЕ, распространенном 11 февраля после визита в регион.

"Сопредседатели призывают стороны предпринять дополнительные шаги для снижения напряженности, согласованные на встрече в Женеве, соблюдать режим перемирия, а также воздержаться от подстрекательских заявлений и провокационных действий", - говорится в заявлении.

В своем заявлении сопредседатели вновь заявили о намерении помочь сторонам конфликта "найти мирное решение на основе принципов Хельсинкского закона, включая неприменение силы, территориальную целостность и право народов на самоопределение".

Напомним, Миссия ОБСЕ по итогам мониторинга 6 февраля озвучила вывод об отсутствии нарушений в зоне карабахского конфликта. В тот же день Азербайджан заявил о 122 обстрелах со стороны Армении и Нагорного Карабаха.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заключили перемирие, однако обстрелы в зоне конфликта с тех пор не прекращались ни на сутки, следует из опубликованной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

"Кавказский узел" размещает материалы о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".