Политологи рассказали о шансах Карапетяна сохранить пост премьер-министра Армении

15 марта 2018, 03:25

Из-за внешнеполитических или экономических факторов в последнее время, а также проблем, связанных с региональной безопасностью, Серж Саргсян может отказаться от участия в выборах премьера, считает политический обозреватель Акоп Бадалян. На пост главы правительства может выдвинуться действующий премьер Карен Карапетян, при этом большая часть министров сохранит свои портфели, допустил политолог Грант Микаелян.

Как писал "Кавказский узел", 12 февраля парламент Армении одобрил структурные изменения в составе Совбеза, который в соответствии с проектом закона возглавит премьер-министр. Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты связали законодательные изменения с намерением Сержа Саргсяна занять премьерское кресло.

2 марта президентом Армении был избран Армен Саргсян, выдвинутый провластной коалицией. В связи с конституционными изменениями в стране первым лицом государства после окончания президентского срока Сержа Саргсяна станет не президент, а премьер-министр. Срок президентства Сержа Саргсяна истекает 9 апреля. В этот же день премьер-министр и правительство подадут в отставку. Парламент затем должен будет избрать нового премьера.

Основная интрига выборов премьер-министра заключается в том, решится ли Серж Саргсян выдвинуть свою кандидатуру или предоставит возможность Карену Карапетяну или кому-либо другому претендовать на премьерское кресло, заявил 14 марта корреспонденту «Кавказского узла» политический обозреватель Акоп Бадалян.

По словам обозревателя, вероятность выдвижения Саргсяна высока. При этом Бадалян не исключил, что из-за внешнеполитических или экономических факторов в последнее время, а также проблем, связанных с региональной безопасностью, Саргсян от участия в выборах откажется.

«Ситуация в Турции и Иране, смена госсекретаря США, новая волна напряженности в России в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ в Великобритании могут отразиться на отношениях сверхдержав и, как следствие, скажется на регионе. И не исключено, что Серж Саргсян внесет коррективы в свои планы, предпочтя де-факто править страной в качестве лидера РПА, чем взять ответственность, став премьер-министром», - подчеркнул Бадалян.

Но если Серж Саргсян решит занять премьерское кресло, то его участие, даже при наличии альтернативного кандидата от оппозиции, лишит выборы какой-либо интриги, добавил он.

В то же время Бадалян не видит перспективы торгов за ту или иную должность.

«Торги могли бы быть с фракцией «Царукян» и ее лидером Гагиком Царукяном. Но политика Гагика Царукяна, который является одним их крупных бизнесменов страны, основана на экономической выгоде. Желание Царукяна быть во власти зависит от того, захочет ли Серж Саргсян видеть его во власти, или ему выгодней, чтобы он оставался оппозицией. На Царукяна возложена оппозиционная функция, и в этом амплуа ему удается решить вопрос контроля существенной части оппозиционного электорального поля», - пояснил Бадалян.

Он уверен, что новый премьер будет наделен неограниченными полномочиями. В то же время, тезис оппозиции о суперпремьерской модели управления направлен, по его словам, против кандидатуры Сержа Саргсяна.

«Если был бы иной кандидат, риторика была бы более низкая. Да, мы будем иметь дело с сильным премьером, но в условиях парламентаризма премьер зависит от парламентского большинства. Это многослойная система, и, можно сказать, сегодня формируется система хаотичного управления, при которой зона ответственности децентрализуются на разных уровнях власти», - заключил политический обозреватель.

Возможно выдвижение в премьер-министры Гранта Микаеляна

Научный сотрудник Института Кавказа, политолог Грант Микаелян считает вероятным выдвижение действующего главы правительства Карена Карапетяна в премьер-министры страны.

«Интрига заключается в этом. Хотя на данный момент все складывается так, что шансов у Сержа Саргсяна во много раз больше. Проблема в том, что конечное решение принимает он и никого, кто бы мог ему помешать, на данный момент нет», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Политолог считает, что большая часть министров сохранят свои портфели в новом правительстве. Смена правительства, по его наблюдениям, происходит при кардинальных изменениях внешних и внутренних условий или если имеющаяся конфигурация не устраивает власть.

«Я не вижу причин для смены правительства, кроме того, само правительство отработало хорошо. Тем не менее, основной вопрос заключается в том, будет ли переформатирована власть. Возможно, Серж Саргсян и люди из его окружения сделают все в последний момент, чтобы никто не успел отреагировать и понять, что произошло», - полагает Микаелян.

Выборы премьер-министра состоятся даже при наличии одного кандидата, для избрания которого достаточно простого большинства голосов депутатов, пояснили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе парламента.

Выборы будут церемониальным процессом назначения Саргсяна

Политтехнолог Армен Бадалян считает, что даже наличие альтернативной кандидатуры не создаст интригу на выборах премьер-министра. По его словам, даже если оппозиция выдвинет свою кандидатуру, выборы будут церемониальным процессом назначения Сержа Саргсяна премьер-министром. При этом политтехнолог сомневается в кадровой чистке нового правительства.

«Может быть смена одного-двух министров. Смена кадров должна иметь под собой цель, к примеру, развитие экономики, и для этого нужно привлечь новых людей. А в условиях застоя смена одного министра на другого бессмысленна», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Политтехнолог утверждает, что при парламентском строе новоизбранному президенту отведена бутафорская роль, так как почти все полномочия переданы премьеру.

«Происходит не просто смена вывески резиденции Сержа Саргсяна. Премьер наделяется большими полномочиями, нежели сейчас обладает действующий президент. Не имея при этом непосредственной ответственности, которая будет распределена между министрами. Это позволит главе государства, имея широкие полномочия, избежать ответственности», - подчеркнул Бадалян.