Оппозиция отказалась от борьбы за власть в муниципалитетах Армении

15 марта 2018, 02:26

Выборы в органы местного самоуправления проходят в Армении без участия оппозиции, так как ее ресурсы жестко ограничены, а роль местных органов власти полностью обесценена, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", 11 марта в 20 общинах Армении прошли выборы в органы местного самоуправления. Согласно предварительным данным ЦИК, при явке около 45% избирателей почти повсеместно победила правящая Республиканская партия Армении. Информации о нарушениях в ходе голосования избирком не получил.

От участия в местных выборах отказался оппозиционный блок «Елк». Глава парламентской фракции блока Никол Пашинян объяснил, что перед участием в выборах местного самоуправления блоку необходимо провести системные изменения, решить кадровые вопросы и провести работу в районах. "Елк" намерен бороться за проведение местных выборов в укрупненных общинах по пропорциональной системе, это позволит политизировать выборы, пояснил Пашинян.

Депутат из фракции «Елк», член партии «Просветленная Армения» Геворг Горгисян выразил сожаление, что представители блока не приняли участие в выборах местного самоуправления. Горгисян отметил, что его партия пока не смогла сформировать достаточный ресурс для вступления в серьезную борьбу. Оппозиция в течение долгого времени не предпринимала никаких действий на местных уровнях и не может рассчитывать в общинах на значимую поддержку, указал он.

«В сельских общинах нет политики вообще: местные выборы не содержат никакого политического компонента, они приобретают семейный характер - люди голосуют за членов семьи, родственников и друзей. У кого родственников и друзей больше, тот и побеждает», - сказал Горгисян корреспонденту «Кавказского узла».

Политик отметил, что попытки сформировать партийные структуры в сельских общинах партия "начала с нуля": по сложившейся практике, избранные старейшины в общинах становились членами правящей Республиканской партии, подчеркнул он.

«Просветленной Армении» два года, а блоку «Елк» - один год. За этот короткий срок мы получили определенный результат: в Ереване и Ванадзоре есть активно работающие члены Совета старейшин от нашего блока, в ряде общин у нас уже имеются структуры, но там еще не проходили выборы. Там, где у нас нет реального кандидата, способного на борьбу, мы и не выдвигаемся», - пояснил депутат.

Все 14 общин, где 11 марта проходили выборы в органы местного самоуправления – неукрупненные, для участия в выборах в таких общинах у блока «Елк» нет ресурсов, указал научный сотрудник Института Кавказ Грант Микаэлян.

«Прежде общин в Армении было 915, на сегодняшний день, после укрупнения, их 502. У блока нет такого количества людей, чтобы на разных уровнях быть представленным на этих выборах, включая глав общин и членов Совета старейшин», - сказал Микаэлян корреспонденту "Кавказского узла".

Политолог отметил, что «Елк» - новая политическая сила, которая имеет перспективы временем привлечь больше сторонников. Кроме того, процесс укрупнения общин продолжается, и когда число общин сократится до 100, «Елк» сможет участвовать в выборах, добавил Микаэлян.

Политтехнолог Армен Бадалян объяснил неучастие оппозиции в местных выборах несколькими причинами. Парламентские выборы в Армении 2 апреля 2017 года, когда имел место массовый подкуп избирателей, продемонстрировал обесценивание института выборов как такового, поэтому оппозиция не видит смысла участвовать в них и в то же время не может обеспечить свое присутствие по всей стране, концентрируя свои ресурсы в Ереване, и, в лучшем случае, в Гюмри и Ванадзоре. «Оппозиция в таких условиях не может развиваться и расширять свою географию», - сказал Бадалян корреспонденту "Кавказского узла".

Еще одной причиной политтехнолог назвал неполитизированность выборов в органы местного самоуправления - в селах работают не политические мотивы, а клановые. «В селах нет идейного голосования, голосуют по родственным соображениям», - отметил Бадалян, добавив, что бедность населения в большинстве сельских общин позволяет легко организовывать подкуп избирателей.

«Это не слабость оппозиции, а слабость общества. Если власти будут продолжать нынешнюю политику, если не будет ликвидации монополий, независимых судов, социального развития и роста благосостояния людей, Армения окажется в глубоком застое», - подытожил Армен Бадалян.

В 2017 году вторая по числу мандатов в парламенте политическая сила, блок "Царукян", отказалась от участия в выборах Совета старейшин и мэра Еревана, где сосредоточена половина экономического потенциала и больше трети населения страны, напомнил глава Союза политологов Армении Амаяк Ованнисян.

Если партия, располагающая серьезными ресурсами, сочла нецелесообразным участие в выборах местного самоуправления в столице, то неучастие более слабых оппозиционных партий в не столь значимых выборах вполне закономерно - оппозиция не может позволить себе тратить крайне ограниченные ресурсы на выборы, которые ничего не значат, считает он.

Политолог отметил, что укрепление монополии Республиканской партии на власть после изменения Конституции в 2015 году привело к «фактическому выхолащиванию» роли органов местного самоуправления. «Органы местного самоуправления неспособны и даже не стремятся решать какие-либо проблемы на местах», - сказал Ованнисян корреспонденту "Кавказского узла".