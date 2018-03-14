14 марта 2018, 23:51

Директор дагестанской школы заподозрен в махинациях

Руководитель школы в Акушинском районе Дагестана подписал документы о поставке продуктов, которые школа так и не получила, сообщило следствие.

По данным следствия, директор школы с января по май 2017 года подписал и заверил печатью контракты и финансовые документы о поставке продуктов питания. Поставщик не выполнил своих обязательств, а сами бумаги следствие считает заведомо подложными.

В отношении директора возбуждено дело по ч.1 ст.292 УК России (служебный подлог), сообщило сегодня на своем сайте республиканское следственное управление.

Комментариев от подозреваемого или его представителей относительно позиции следствия не поступало. На сайтах Минобразования Дагестана и данной школы информации об этом деле, по состоянию на 23:45 мск 14 марта, также не было.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 1 марта директора двух дагестанских школ были заподозрены в хищении денег из Фонда соцстраха.

Примечание:

"Трое жителей Дагестана стали фигурантами 11 дел о махинациях с землей", "Бизнесмены из Махачкалы заподозрены в мошенничестве с грантами", "Махачкалинка получила тюремный срок за покупку участка земли".

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