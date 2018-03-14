14 марта 2018, 20:51

Защита обжаловала решение суда об аресте Вячеслава Дерева

Адвокаты бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева, обвиненного в мошенничестве, подали апелляции на решение о его аресте в Москве. Суд рассмотрит жалобы 21 марта.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев был задержан 6 марта в своем доме в поселке Псыж и этапирован в Москву. По данным знакомых его семьи, Дерев стал подозреваемым по делу о строительстве животноводческих комплексов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. 7 марта он решением суда был взят под стражу до 6 мая.

Басманный суд Москвы зарегистрировал апелляционные жалобы адвокатов Бельского и Гатаева, представляющих интересы Вячеслава Дерева, со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву информирует РИА "Новости".

"Рассмотрение назначено на 10:45 21 марта 2018 года", - цитирует Цареву РАПСИ.

Напомним, что Дерев представлял Карачаево-Черкесию в Совете федерации с апреля 2011 года по январь 2016 года.

Примечание:

"Эдуард Дерев назначен врио главы Адыге-Хабльского района", "В Черкесске во время конфликта людей сына сенатора Дерева с сотрудниками ДПС ранен полицейский, сенатор винит силовиков", "Глава национально-культурной автономии черкесов требует отзыва сенатора Дерева из Совета федерации".

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