Защита обжаловала решение суда об аресте Вячеслава Дерева

14 марта 2018, 20:51

Адвокаты бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева, обвиненного в мошенничестве, подали апелляции на решение о его аресте в Москве. Суд рассмотрит жалобы 21 марта.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев был задержан 6 марта в своем доме в поселке Псыж и этапирован в Москву. По данным знакомых его семьи, Дерев стал подозреваемым по делу о строительстве животноводческих комплексов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. 7 марта он решением суда был взят под стражу до 6 мая.

Басманный суд Москвы зарегистрировал апелляционные жалобы адвокатов Бельского и Гатаева, представляющих интересы Вячеслава Дерева, со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву информирует РИА "Новости".

"Рассмотрение назначено на 10:45 21 марта 2018 года", - цитирует Цареву РАПСИ.

Напомним, что Дерев представлял Карачаево-Черкесию в Совете федерации с апреля 2011 года по январь 2016 года.