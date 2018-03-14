Трое полицейских осуждены в Ставрополе за наркоторговлю

14 марта 2018, 19:54

Суд приговорил трех ставропольских полицейских к срокам от 8 до 11,5 года, признав их виновными в торговле наркотиками.

Согласно приговору Ленинского районного суда Ставрополя, один из членов группы искал наркотики, а двое других подбирали покупателей.

Все трое сотрудников полиции признаны виновными по ст.228.1 УК России (незаконное производство и сбыт наркотиков). Один из них получил 11 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима и оштрафован на 400 тысяч рублей, двое других приговорены к 8 годам и 4 месяцам колонии строгого режима, каждый из них должен выплатить по 100 тысяч рублей штрафа.

Кроме того, они лишены права заниматься оперативной деятельностью сроком на два-три года, сообщил сегодня на своем сайте Ленинский райсуд Ставрополя.

Комментариев от осужденных или их представителей не поступало. На сайте Управления МВД по Ставрополью информации об этом деле, по состоянию на 19:54 мск 14 марта, не было.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 4 июля 2017 года ингушский полицейский был обвинен в покупке наркотиков в Пятигорске.