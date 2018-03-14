14 марта 2018, 14:07

Жители Краснодара осуждены за вымогательство у вице-мэра Анапы

Двое жителей Краснодара Андрей Матус и Валерий Семендуев признаны виновными в том, что требовали 37 миллионов рублей от чиновника, а также 59 квартир - от бизнесмена, сообщили в суде.

Суд установил, что в 2015 году в отношении вице-мэра Анапы по имущественным вопросам расследовалось уголовное дело по подозрению в превышении должностях полномочий. Двое мужчин пообещали ей повлиять на следственные органы, потребовав за это 37 млн рулей "для дальнейшей передачи должностным лицам". Кроме того, мужчины требовали у застройщика права на 59 строящихся квартир стоимостью свыше 120 млн рублей, угрожая ему привлечением к ответственности за незаконное строительство, рассказали в суде.

Андрей Матус и Валерий Семендуев были обвинены в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Анапский городской суд приговорил Матуса к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, Семендуев получил четыре с половиной года условно, сообщил 13 марта со ссылкой на источник в суде "Коммерсант".

Осужденные обжаловали решение. Краснодарский краевой суд назначил рассмотрение жалобы на 10 апреля, написал "Югополис".

Примечание:

"Сочинский застройщик приговорен к 10 годам тюрьмы", "Кубанский полицейский обвинен по делу о взятке на полмиллиона", "Ректор кубанского вуза арестована по подозрению в крупном мошенничестве".

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