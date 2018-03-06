Кубанский полицейский обвинен по делу о взятке на полмиллиона

06 марта 2018, 08:59

Бывший начальник следственного отдела полиции по Тихорецкому району потребовал 500 тысяч рублей от фигуранта уголовного дела, сообщили следователи.

По данным следствия, начальник отдела полиции пообещал подозреваемому в покушении на мошенничество за взятку повлиять на решение о мере пресечения. За это он попросил 500 тысяч рублей "для передачи должностным лицам". Мужчина 5 марта 2017 года отвез деньги в указанное полицейским место, предварительно сообщив об этом в правоохранительные органы, рассказали в следственном управлении Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.

"На период следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая действует по настоящее время", - сообщило ведомство 5 марта на своем сайте.

Бывший полицейский обвиняется в обещании и предложении посредничества во взяточничестве с использованием служебного положения (ч.5 ст.291.1 УК РФ), проинформировали в СУ СКР.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в декабре 2017 года кубанский полицейский был заподозрен в покушении на посредничество во взяточничестве. По данным следствия, он получил 2 миллиона рублей от представителя подозреваемого, пообещав передать эти деньги начальству для закрытия уголовного дела, заявило следствие.