28 декабря 2017, 00:36

Кубанский полицейский заподозрен в передаче двухмиллионной взятки

Сотрудник полиции в Краснодарском крае получил два миллиона рублей от представителя подозреваемого, пообещав передать эти деньги начальству для закрытия уголовного дела, сообщило следствие.

По версии следователей, в августе полицейский узнал о проверке на предмет совершения местным жителем экономического преступления. Он связался с представителем мужчины, предложив свои услуги по передаче взятки в два миллиона рублей. Уже после того, как в отношении кубанца были возбуждены уголовные дела, полицейский вновь встретился с его представителем, повторив свое предложение.

Передача оговоренной суммы произошла 16 ноября, однако после этого полицейский был задержан сотрудниками ФСБ. Против него возбуждено дело о покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 291.1 Уголовного кодекса России), говорится 27 декабря на сайте следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Комментариев от подозреваемого или его представителей относительно позиции следствия не поступало.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 8 декабря следователь и адвокат на Кубани были заподозрены в попытке взять у дочери фигуранта уголовного дела 1,2 млн рублей за содействие в назначении условного наказания.

Примечание:

"Сотрудник колонии на Кубани заподозрен в получении взятки", "Краснодарский чиновник получил срок и штраф в 24 миллиона", "Глава Лабинского района задержан на Кубани".

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28 декабря 2017, 00:36

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