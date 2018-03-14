Обгоревшая книга в молельне Святой Нино. Фото: Шота Гикошвили "Новости Грузия"

14 марта 2018, 05:40

Вандалы сожгли католические книги и иконы в Ахалцихском районе Грузии

В селе Вале рядом с молельней имени Святой Нино неизвестные сожгли католические книги и иконы. Местные жители считают, что кто-то пытается посеять вражду между католической и православной паствой.

Из молельни имени Святой Нино в селе Вале Ахалцихского района региона Самцхе-Джавахети 13 марта неизвестные вынесли католические иконы и книги, которые впоследствии сожгли рядом с молельней.

"Я думаю, что те, кто совершил это, желают противостояния между католической и православной паствой", - цитирует "Новости-Грузия" настоятеля католической церкви имени Успения Богородицы в Вале Михаила Сурмаву.

При этом он отметил, что в полицию заявление не писал.

Местный житель Шота Гикошвили сообщил, что молельня, откуда были вынесены иконы и книги, не принадлежала какому-то конкретному религиозному объединению, в ней мог помолиться представитель любой религии. Митрополит Ахалцихский и Тао-Кларджетский Теодор Чуадзе назвал инцидент "преступлением и оскорблением церкви, икон и тех святынь, которым мы поклоняемся".

В селе Вале проживает большая община греко-католиков - одной из групп католиков-униатов, придерживающихся византийского обряда. Первые греко-католики появились в Грузии в 1861 году, когда небольшая группа бывших сторонников православной церкви вступила в унию с Римско-католической церковью. Помимо сохранения византийской обрядности, греко-католики используют в литургии грузинский язык. Проживают на западе Грузии - в Ахалцихском (село Вале) и Адигенском (села Уде и Арали) районах, говорится в энциклопедии "Народы и религии мира" издательства "Большая российская энциклопедия".

Случаи религиозной нетерпимости были отмечены в Грузии и ранее. Как писал "Кавказский узел", в 2014 году жители Кобулети (Аджария) повесили голову свиньи на дом, в котором планировалось открытие медресе. В июле 2015 года в городе прошли митинги против деятельности мусульманского пансионата, а в сентябре 2016 трое жителей Грузии были признаны виновными в дискриминации мусульман. Молельня в Батуми была открыта только в мае 2017 года.

Примечание:

"Грузинские правозащитники пожаловались в ЕСПЧ на осквернение медресе", "Правозащитники заявили в ЕСПЧ о нарушении прав мусульман в Аджарии", "Активисты помогли женщинам Панкиси наладить бизнес".

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