Предвыборные тренинги воодушевили ставропольских активистов

13 марта 2018, 17:55

Серию обучающих тренингов для наблюдателей провели в Ставропольском крае движение "Голос" и местный штаб Навального. Тренинги вселили уверенность, что наблюдатели способны помешать нарушениям на избирательных участках, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" участники занятий.

Как писал "Кавказский узел", жители по меньшей мере пяти регионов Северного Кавказа откликнулись на призыв Алексея Навального наблюдать за президентскими выборами. 10 февраля на Ставрополье была начата серия тренингов наблюдателей, организованная движением "Голос".

По данным ЦИК, на выборах президента России зарегистрированы восемь кандидатов: Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Путин (самовыдвижение), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия роста"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России").

18 тренингов для наблюдателей проведены на Ставрополье

В Ставропольском крае прошли четыре четырехчасовых тренинга наблюдателей, организованных движением "Голос", и 14 часовых тренингов, организованных сторонниками Навального. Последний тренинг "Голоса" прошел на Ставрополье 3 марта, а штаб Навального провел последний тренинг для наблюдателей 11 марта, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава ставропольского штаба Навального Иван Танский.

По его данным, тренинги, проведенные местным штабом Навального на Ставрополье, посетили 150 человек, среди них не было жителей других регионов СКФО. "Тренинг "Голоса" очень подробный и объемный. Слишком много информации для восприятия. Наши тренинги длились значительно меньше, на них рассказ был тезисный", - отметил он.

Каждый из четырех тренингов "Голоса" в Ставропольском крае посетили около 25 желающих стать наблюдателями, рассказал Иван Танский. "На обучении были просто граждане, которые хотят наблюдать, без политических предпочтений. В основном это были жители Ставрополя", - сообщил он.

На всех тренингах, по его словам, пришедших учили "следить за вбросами, наблюдать за протоколом выборов, вести подсчет явки, улаживать конфликт с комиссией в случае необходимости". "Мы разобрали конкретные примеры с прошлых выборов, просмотрели видеозаписи с участков", - рассказал Иван Танский.

Число участников тренингов подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель ставропольского отделения "Голоса" Екатерина Пономаренко. Чтобы будущие наблюдатели понимали, какие возможны нарушения на выборах, им было показано видео с нарушениями, также участников тренинга учили составлять жалобы, рассказала она.

По ее словам, "Голос" завершил обучение ролевой игрой "Наблюдатели против фальсификаторов", на которой организаторы сымитировали нарушения на выборах. По словам Пономаренко, "наблюдатели были шокированы". "Зато удалось максимально приблизить к реальности", - пояснила Пономаренко.

Обучение в качестве наблюдателей, по ее данным, прошли представители штабов Григория Явлинского и Павла Грудинина. Представители предвыборных штабов этих кандидатов подтвердили корреспонденту "Кавказского узла" эту информацию.

Наблюдатели способны влиять на итоги выборов даже в Чечне, рассказал член Совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Роман Удот в интервью «Кавказскому узлу» ""Пики Кадырова", фальсификации и нaрисованные итоги. Эксперт "Голоса" о кавказских традициях на выборах".

Жители Ставрополя сочли полезным участие в тренингах наблюдателей

Участники тренинга, организованного движением "Голос" 3 марта, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" о том, что побудило их записаться на обучение.

Виталий Бабенко ранее интересовался выборами руководителей западных стран, в частности, Франции и США, а выборы российского президента ему были "неинтересны". "Сейчас передо мной стоит задача просто поддерживать жизнеспособность самого процесса выборов, что и попытаемся сделать", - сказал он.

Мужчина уточнил, что еще не был наблюдателем на выборах. "Несмотря на то, что лекция продлилась около 4,5 часа, не скажу, что это время прошло зря. Узнал много нового", - рассказал Виталий Бабенко.

Для жителя Ставрополя Петра Истомина главным итогом обучения стало, по его словам, "открытие, что у наблюдателей намного больше прав, чем может показаться на первый взгляд". "Идти наблюдателем - это проявление своей гражданской позиции, но без тренингов этого сделать нельзя, поэтому эти тренинги очень важны", - сказал Петр Истомин.

Активист штаба Навального Николай рассказал, что в качестве наблюдателя идет на выборы впервые, однако надеется, что научился выявлять "самые распространенные нарушения". "Карусельные" вбросы, голосование по чужому паспорту, дублированные страницы в книге избирателей и несшитые страницы, большее количество бюллетеней, чем должно быть в избирательных урнах голосования на дому, получения бюллетеней без паспорта, бюллетени без печати и подписей членов избирательной комиссии - именно с этими нарушениями нас учат бороться", - рассказал он.

По его словам, раньше он интересовался ходом выборов, но голосовать не ходил, так как считал, что "данное мероприятие проходит нечестно".

Активист штаба Навального Павел Карачаушев признался, что раньше "не следил за ходом выборов и мало интересовался политикой". "Год назад я заинтересовался антикоррупционными расследованиями Алексея Навального и поддержал его выдвижение. Ему отказали в регистрации, и поэтому я решил, что буду наблюдателем во время голосования", - прокомментировал свою позицию активист.

В числе причин поддержки инициатив Навального почти все опрошенные "Кавказским узлом" сторонники этого политика на юге России упомянули его борьбу с коррупцией, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". В 2011 году политик поддержал общенациональную кампанию русских националистических организаций под лозунгом "Хватит кормить Кавказ", отмечается в справке "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение".

"Думаю, что все пройдет спокойно. Планирую оставаться на участке с открытия и до тех пор, пока не посчитают голоса и не оформят протокол. Если же нарушения на участке будут, то, думаю, я не испугаюсь. Буду писать жалобы, фотографировать и записывать видео", - сказал Павел Карачаушев.

Активистка ставропольского штаба Навального Екатерина Щурок также еще не была наблюдателем на выборах, хотя, по ее словам, интересовалась процедурами голосования, подсчета голосов и нормативно-правовым регулированием процесса выборов. "В штабе провели довольно интересные и полезные лекции... Судя по рассказам опытных людей в этом деле, можно столкнуться с разными явлениями: начиная от массовых вбросов и заканчивая тем, что могут даже воспрепятствовать нахождению на участке. Но думаю, каждый прошедший обучение теперь будет компетентен в этих вопросах", - рассказала она.

Сейчас ставропольский штаб Навального готовит для наблюдателей направления на избирательные участки, сообщил Иван Танский. Желание наблюдать за выборами, по его словам, выразили 400 жителей Ставропольского края, однако направления будут выданы не всем: часть людей будут подсчитывать голосующих вне участков, для чего направление не нужно, рассказал он.

Планируется, что направления будут готовы до конца недели. "Раздать направления до выборов успеем", - заверил Танский, пояснив, что наблюдателей от штаба Навального планируется направить на все избирательные участки в Ставрополе.

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