Жители Ставрополя отметили слабую агитацию кандидатов в президенты

28 февраля 2018, 01:36

Среди сторонников кандидатов в президенты РФ наибольшую активность в Ставрополе проявляют те, кто поддерживает главу "Партии роста" Бориса Титова, сообщил руководитель местного отделения Союза журналистов России Василий Балдицын. Опрошенные "Кавказским узлом" местные жители также отметили слабую агитационную работу кандидатов и их штабов.

"Кавказский узел" писал, что на 18 марта назначены выборы президента России. В декабре 2017 года действующий президент России Владимир Путин заявил, что будет участвовать в выборах как самовыдвиженец.

По данным ЦИК России, на выборах президента России зарегистрированы восемь кандидатов: Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Путин (самовыдвижение), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия роста"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России").

3 марта в Ставрополе пройдет тренинг наблюдателей, организованный движением "Голос", сообщила 27 февраля корреспонденту "Кавказского узла" региональный координатор движения Екатерина Пономаренко.

По ее словам, тренинги стартовали еще 10 февраля и предстоящий - уже четвертый. Ранее тренинги проводились в Ессентуках. Их участниками стали жители Ставропольского края, преимущественно Ставрополя, Невинномысска, Михайловска и группы городов КМВ. Каждый тренинг посетили около 30 человек.

Проблем с поиском помещения для проведения тренингов нет - его предоставляет штаб Алексея Навального, сказала Пономаренко.

"Помещение в Ставрополе безвозмездно предоставляет штаб Навального. Здесь нам повезло - помещение чуть ли не самое большое по площади. Были проблемы в Ессентуках, но позже ситуация разрешилась", - рассказала она.

"Голос" приглашает участвовать на выборах в качестве наблюдателей "любых граждан, независимо от политических взглядов".

"Мы приглашаем и тех, кто бойкотирует выборы", - сказала Пономаренко.

Каждый тренинг длится около пяти часов.

"Меньше - просто невозможно. Однако участники не устают и даже приходят повторно прослушать тот же курс. Обучаю правам и полномочиям наблюдателя по закону - что он имеет право получать, какую информацию, а что нет, как вести себя, основным принципам выборов, что можно ожидать и как должны проходить все процедуры в единый день голосования, а также за несколько дней до этого, какие документы и знания законов необходимо иметь. Предлагаются тестирования, памятки, справочники, макеты документов, приложение - все для усвоения материала", - рассказала Пономаренко.

Перед выборами наблюдателей ждет практическая игра "Наблюдатели против фальсификаторов", имитирующая выборы.

"Это позволит наблюдателям буквально окунуться в атмосферу реальной обстановки на избирательном участке", - рассказала Пономаренко.

По ее словам, в наблюдатели записывается не только молодежь.

"Участвует не только молодежь, что приятно удивляет, но и средний возраст, а также в возрасте 50-65 лет. Это сторонники Навального, Грудинина и Явлинского. Сторонники Путина пока за помощью в обучении не обращались и на лекции не приходили. Впрочем, их мы тоже ждем", - сказала Пономаренко.

В основном, на тренингах обучают следить за нарушениями и реакции на них.

"Рассказываем, что запрещено, обучаем, что на нарушение необходимо реагировать спокойно, сдержанно, фиксировать нарушение, подавать жалобу - то есть работать законными методами", - рассказала Пономаренко.

Для регистрации наблюдатель должен принести направление от кандидата или партии

Регистрация наблюдателей избиркомом Ставропольского края не ведется - данная схема не предусмотрена законом, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" заведующая сектором организации и правового обеспечения избирательного процесса, методического и документационного обеспечения аппарата ИКСК Ирина Мухтарова.

По ее словам, в день голосования для работы наблюдателем лицу нужно будет принести соответствующее направление, подписанное либо кандидатом, либо политической партией.

Ирина Мухтарова также сообщила, что в Ставропольском крае на выборах будет открыто около 1300 избирательных участков, и, учитывая прошлые избирательные кампании, на выборах будет работать три-четыре тысячи наблюдателей.

Наблюдатели, прежде всего, буду следить за процессом хода голосования, выдача бюллетеней в функции наблюдателей не входит, добавила Мухтарова.

Креативных кампаний в крае не проводится

В Ставрополе предвыборная агитация ведется слабо; в основном активны сторонники кандидата в президенты от "Партии роста" Бориса Титова, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель ставропольского Союза журналистов России Василий Балдицын.

"Его плакаты висят. Также заметны плакаты с надписями "Сильная Россия - сильный президент" с портретом Путина, но в какой-то момент лицо президента было убрано. Ни Грудинина, ни Явлинского не видно", - сообщил Балдицын.

По его словам, край посетил лишь Борис Титов, однако его визит носил служебный характер - он приезжал в качестве омбудсмена.

"В регионе функционирует несколько штабов - это штабы Явлинского, Титова, Грудинина, Жириновского и, разумеется, Путина. Штаба Собчак в регионе нет. Очевидно, что ведется традиционная работа с админресурсом, но эту работу, конечно же, уличить трудно", - рассказал Балдицын.

По его словам, инновационных и креативных кампаний в крае не проводится.

"Пропутинские силы давят на то, как в регионе хорошо. Мол, идет стройка жилья, овощи и фрукты растут и, вообще, "спасибо за счастливое детство". "Яблоко" давит на увольнение губернатора. Остальные молчат", - рассказал Балдицын.

Партия "Яблоко" использует собственные материалы для подготовки наблюдателей, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" координатор Центра гражданских инициатив Северо-Кавказского федерального округа, председатель Ставропольского отделения партии "Яблоко" Валерий Ледовской.

"Сейчас мы регистрируем наблюдателей. Много бывших "яблочников". Мы хотим обратить внимание избирателей на проблемы региона. Это провальная кадровая политика, задержание, арест и суд чиновников, следственные действия в отношении бывших постпредов, экология и вывоз мусора. Беспокоят и доходы населения - мы находимся на самом низком уровне в стране", - сказал Ледовской.

По его словам, "Яблоко" ограничено в агитации из-за недостатка финансирования - к примеру, было решено отказаться от кубов.

"С 2016 года партия живет на пожертвования. Сделаем упор на волонтеров в Интернете. Тем не менее будет выпущено 100 тысяч агитационных газет. Данный выпуск координируется Москвой", - сказал Ледовской.

Жители Ставрополя отметили небольшое количество предвыборной агитации

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" ставропольцы не заметили предвыборной агитации.

Студент Ставропольского государственного медицинского университета Андрей Миранчук заявил, что выборы считает интересными только с точки зрения нарушений.

"Прежде всего, я бы хотел выяснить, честные ли выборы. Думается мне, что не очень. Лично мне идти наблюдателем на голосование не охота, потому что результат очевиден", - сказал он.

"Я никаких баннеров не вижу. "Сильный" что-то там, что-то такое... Кто сильный? Где сильная? Россия сильная? Не смешите. Я получаю 13 тысяч рублей", - рассказала работник магазина Лидия Иванова.

Студентка Ставропольского государственного педагогического института Мария сказала, что на выборы "безусловно, пойдет".

"Пойду и буду голосовать. Я считаю, что мой голос - это моя честь", - сказала она.

"Ставропольский край - рай, если ты чиновник. Но я не унываю, а вам отвечаю - иду на выборы наблюдателем. И неважно, кто победит. В России выживает, кто как может", - сказал Владимир Герман, пенсионер, который зарабатывает на жизнь, играя на гитаре в клубах.