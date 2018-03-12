Следком начал проверку избиения подростка полицейским в Дагестане

12 марта 2018, 23:22

Следователи заинтересовались опубликованной в Интернете информацией об избиении полицейским подростка в Дербенте.

По данным регионального СУ СКР, сообщения об инциденте появились сегодня в интернет-СМИ.

"Согласно сообщениям, на территории автостанции в Дербенте полицейский наносит побои несовершеннолетнему и пытается затолкать его в автомобиль", - рассказали в ведомстве.

Следователи начали проверку по факту превышения должностных полномочий полицейским, сообщается сегодня на сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по Дагестану.

В Интернете также появилось видео избиения мальчика полицейским. На нем видно, как сотрудник полиции в форме догоняет подростка и заталкивает его в автомобиль. При этом мальчик сопротивляется, и полицейский наносит ему побои. К машине подходит прохожий, который останавливается и пристально наблюдает за происходящим. Через некоторое время после того, как мальчик оказался в автомобиле, полицейский отпускает его. К 23.22 мск видеоролик с названием "Сотрудник полиции в Дербенте избил подростка", опубликованный сегодня на Youtube, набрал 104 просмотра.