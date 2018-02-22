Трое полицейских обвинены в избиении жителя Дагестана

22 февраля 2018, 19:28

Передано в суд дело об избиении полицейскими жителя Унцукульского района, с которым у них произошел конфликт, сообщила сегодня прокуратура Дагестана.

По версии следствия, в июне 2017 года трое полицейских, находясь на службе, причинили местному жителю телесные повреждения средней тяжести. Следователи объясняют произошедшее возникшим между мужчинами конфликтом и личной неприязнью полицейских к избитому.

Все трое сотрудников полиции заключены под стражу, им предъявлено обвинение по п."а" ч.3 ст.286 Уголовного кодекса России (превышение должностных полномочий). Дело передано в Унцукульский районный суд, сообщила на своем сайте прокуратура Дагестана.

Комментариев от обвиняемых или их представителей относительно позиции следствия не поступало. На сайте МВД Дагестана комментариев по этому делу к 19:20 мск также не было.

Причиной жалоб на силовиков в Дагестане нередко становится выбивание показаний из задержанных. Так, ранее "Кавказский узел" писал, что 8 февраля участницы пресс-конференции в представительстве правозащитного центра "Мемориал" в Махачкале заявили о пытках своих сыновей силовиками, которые, по словам женщин, заставили задержанных признаться в незаконном хранении оружия и причастности к боевикам.