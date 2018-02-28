Сотрудник полиции. Фото: Максим Тишин / Югополис

28 февраля 2018, 15:27

Полицейский заподозрен в избиении жителя Ингушетии

Следователи полагают, что мотивом избиения полицейским жителя города Сунжа послужила личная неприязнь.

По данным следствия, полицейский и его брат избили мужчину 21 января на одной из улиц города.

Полицейский стал фигурантом уголовного дела по пп. "г", "д" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц из хулиганских побуждений). Следователи допросили подозреваемого, потерпевшего и свидетелей, а также запросили характеристику на полицейского, сообщается сегодня на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Ингушетии.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в избиении человека обвинены трое полицейских в Дагестане. По версии следствия, они, находясь на службе, избили жителя Унцукульского района из-за конфликта и личной неприязни, заявили в прокуратуре Дагестана 22 февраля.

Примечание:

"Следком отказал жителю Дагестана в уголовном преследовании полицейских", "Защита рассказала о преследовании жителя Ингушетии после пыток", "Родные двоих жителей Махачкалы заявили об их похищении".

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