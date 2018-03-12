12 марта 2018, 19:50

Жильцы двух квартир погибли при отравлении газом на Ставрополье 

Следователи начали проверку обстоятельств гибели двух жителей многоквартирного дома в Минеральных Водах, сообщили сегодня в СКР.

По предварительным данным ведомства, тела мужчины и женщины были найдены в двух квартирах ночью 10 марта. "Во время работы газового водонагревателя, угарный газ стал поступать в помещение. В результате наступила смерть хозяйки квартиры и ее соседа, проживавшего этажом ниже", - рассказали в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю.

По факту произошедшего начата доследственная проверка.

"Произведен осмотр многоквартирного дома, назначено производство ряда судебных экспертиз, опрошены очевидцы, сотрудники газовой службы, у которых изъята проектная документация", - сообщается сегодня на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в январе шесть человек обратились за медпомощью после отравления газом в Минводах. Четверо детей были госпитализированы, двое взрослых обследованы врачами на месте.

Примечание:

"Взрыв газа произошел в жилой многоэтажке в Ставрополе", "Люди пострадали при хлопке газа и пожаре в Кисловодске", "Один человек ранен в Минводах при обрушении дома от взрыва газа".

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