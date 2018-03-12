Муслимат Курбанова отпущена из зала суда

12 марта 2018, 17:23

Советский районный суд Махачкалы приговорил добровольно вернувшуюся из Сирии жительницу Дагестана Муслимат Курбанову к восьми годам колонии с отсрочкой наказания до 14-летия ее ребенка.

Как сообщал "Кавказский узел", Муслимат Курбанова была арестована после добровольного возвращения из Сирии, ей предъявили обвинение по части 2 статьи 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании), предполагающей от 8 до 15 лет лишения свободы. На сегодняшнем заседании гособвинитель попросил для Курбановой 9,5 года колонии, а она сама попросила суд отсрочить наказание до исполнения ее ребенку 14 лет.

Муслимат Курбанова, которую суд признал виновной, была отпущена из зала суда сразу после оглашения приговора. Отбывать наказание женщина начнет через 13 лет, ребенок Курбановой родился в 2017 году в Сирии, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Решение об обжаловании приговора будет принято после консультаций с родными осужденной, сообщил адвокат Муслимат Курбановой корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" сообщал, что арестованная по возвращении из Сирии вместе с Курбановой Загидат Абакарова ранее также была приговорена судом к восьми годам колонии с отсрочкой исполнения приговора на 13 лет, до 14-летия ее младшего ребенка.