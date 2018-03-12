Пять пассажиров маршрутки пострадали при ДТП в Астрахани

12 марта 2018, 09:44

Четверо взрослых и шестилетний ребенок сегодня доставлены в больницу после столкновения легковой машины и маршрутной "Газели" в Астрахани.

По данным полиции, лобовое столкновение автомобиля Toyota и маршрутной "Газели" произошло сегодня утром на перекрёстке улиц Академика Королёва и Коммунистической. "От удара произошло опрокидывание микроавтобуса", - сообщила пресс-служба УМВД по Астраханской области.

В результате аварии пострадали пять пассажиров маршрутки: 42-летняя женщина, трое мужчин и шестилетний мальчик. "С различными травмами они были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

"Кавказский узел" писал также, что 25 января шесть человек получили травмы после столкновения легковой машины и маршрутки в Астрахани.