Аварийный знак. Фото Елены Синеок, Юга.ру

15 января 2018, 16:58

Четверо подростков стали жертвами ДТП в Астраханской области

Задержан водитель, подозреваемый в совершении наезда на группу молодых людей, в результате которого погиб 14-летний подросток, еще трое пострадали, сообщило сегодня УМВД России по Астраханской области.

По данным ведомства, инцидент произошел около 10 часов вечера 13 января на автодороге Астрахань - Красный Яр.

"Водитель "Лады" десятой модели, двигаясь по мосту через ерик Воробьёвский, совершил наезд на группу пешеходов. Подростки направлялись домой с дискотеки. В результате местный житель, 2003 года рождения, скончался на месте происшествия. Трое его друзей в возрасте 14-16 лет с ушибами и переломами конечностей были доставлены в больницу. Пострадала также пассажирка автомобиля, 1976 года рождения", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте УМВД России по Астраханской области.

Согласно сообщению, водитель был задержан. "39-летний мужчина признался, что употреблял спиртное. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Женщина, находившаяся вместе с ним в салоне, также была в нетрезвом виде", - подчеркивается в сообщении.

В МВД отметили, что уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 264 УК России (Нарушение ПДД лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека), предусматривающей до 7 лет лишения свободы.

"Движение пешеходов по указанному мосту ограничено уже на протяжении длительного времени – проход был закрыт с формулировкой: "Опасно для жизни". В ходе следствия будет дана оценка действиям и бездействию должностных лиц, ответственных за состояние дорожной сети", - отмечает полиция.

Комментариев представителей подозреваемого по поводу заявления МВД России пока не поступало.

Примечание:

"Семь человек попали в больницу после ДТП в Астраханской области", "Пассажиры пострадали в аварии с маршруткой в Астрахани", "Сотрудник астраханской ГИБДД погиб в автоаварии".

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