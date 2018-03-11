11 марта 2018, 16:42

"Ростов" и "Зенит" сыграли вничью в матче чемпионата России

Футболисты "Ростова" и "Зенита" не забили ни одного гола на матче в 22-м туре чемпионата России.

Игра состоялась сегодня на стадионе "Олимп-2" в Ростове-на-Дону.

Матч завершился в 15.50 мск со счетом 0:0, следует из трансляции игры на сайте Российской футбольной премьер-лиги.

Футбольный клуб "Ростов" с 26 очками занимает 10-е место в турнирной таблице.

"Кавказский узел" ранее писал, что 10 декабря 2017 года "Ростов" обыграл "Уфу" в чемпионате России по футболу. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу ростовской команды.

Примечание:

"РФС запретил "Ростову" регистрировать новых футболистов", "Затраты на подготовку к ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону превысили 100 миллиардов", "Новый главный тренер "Ростова" прибыл в Ростов-на-Дону".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

11 марта 2018, 22:20

11 марта 2018, 21:25

11 марта 2018, 20:28

11 марта 2018, 19:30

11 марта 2018, 18:33

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты