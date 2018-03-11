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"Ростов" и "Зенит" сыграли вничью в матче чемпионата России
Футболисты "Ростова" и "Зенита" не забили ни одного гола на матче в 22-м туре чемпионата России.
Игра состоялась сегодня на стадионе "Олимп-2" в Ростове-на-Дону.
Матч завершился в 15.50 мск со счетом 0:0, следует из трансляции игры на сайте Российской футбольной премьер-лиги.
Футбольный клуб "Ростов" с 26 очками занимает 10-е место в турнирной таблице.
"Кавказский узел" ранее писал, что 10 декабря 2017 года "Ростов" обыграл "Уфу" в чемпионате России по футболу. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу ростовской команды.
"РФС запретил "Ростову" регистрировать новых футболистов", "Затраты на подготовку к ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону превысили 100 миллиардов", "Новый главный тренер "Ростова" прибыл в Ростов-на-Дону".
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