"Ростов" и "Зенит" сыграли вничью в матче чемпионата России

11 марта 2018, 16:42

Футболисты "Ростова" и "Зенита" не забили ни одного гола на матче в 22-м туре чемпионата России.

Игра состоялась сегодня на стадионе "Олимп-2" в Ростове-на-Дону.

Матч завершился в 15.50 мск со счетом 0:0, следует из трансляции игры на сайте Российской футбольной премьер-лиги.

Футбольный клуб "Ростов" с 26 очками занимает 10-е место в турнирной таблице.

"Кавказский узел" ранее писал, что 10 декабря 2017 года "Ростов" обыграл "Уфу" в чемпионате России по футболу. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу ростовской команды.