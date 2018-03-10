10 марта 2018, 21:26

Тайник с оружием найден в Карачаево-Черкесии

Тайник с оружием и боеприпасами, обнаруженный в Карачаево-Черкесии, принадлежал убитому в 2009 году боевику, сообщило сегодня МВД.

По данным ведомства, тайник был обнаружен сотрудниками полиции и УФСБ в скальном массиве южнее станицы Красногорская.

В углублении скалы найдены автомат Калашникова, карабин конструкции Мосина, две гранаты Ф-1 с запалами, магазин к автомату Калашникова, 70 винтовочных патронов, автоматные патроны и предмет, похожий на самодельное взрывное устройство с тротилом массой 7 граммов, рассказали в МВД по Карачаево-Черкесии.

"По словам ранее судимого жителя города Усть-Джегута, схрон принадлежал ликвидированному в ходе спецоперации в ноябре 2009 года члену НВФ", - сообщается на сайте ведомства.

Как писал "Кавказский узел", 9 ноября 2009 года в Карачаево-Черкесии в ходе спецоперации по задержанию подозреваемого в нападении на несколько милиционеров были убиты четыре предполагаемых боевика и ранен милиционер.

 

Примечание:

"Оружие изъято у шестерых предполагаемых боевиков в Карачаево-Черкесии", "Самодельная бомба обезврежена в Карачаево-Черкесии", "В Карачаево-Черкесии обнаружен крупный тайник с оружием и боеприпасами".

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