09 марта 2018, 20:39

Три человека утонули на рыбалке в Адыгее

Двое мужчин и женщина утонули сегодня в Кубанском водохранилище в Адыгее, сообщили следователи. Одной женщине из перевернувшейся лодки удалось спастись.

Инцидент произошел сегодня, 9 марта, в Красногвардейском районе Адыгеи. Спасатели извлекли из воды тело только одного из троих утонувших, 37-летнего мужчины.

"Поиски 34-летнего мужчины и 31-летней женщины продолжаются", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте следственного управления СКР по Адыгее.

Лодка, в которой две семейные пары отправились на рыбалку, перевернулась, одна женщина спаслась, доплыв до берега, уточнило Life.

В операции по поиску двоих утонувших задействованы 40 человек и десять единиц техники, уточнило со ссылкой на ГУ МЧС по Адыгее RT.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 10 марта в селе Красногвардейском в Адыгее облачно и +2 градуса, без осадков, скорость юго-восточного ветра - 3 метра в секунду. Днем 10 марта ожидается облачная погода и умеренный дождь, ветер усилится до 8 метров в секунду, температура воздуха составит +7 градусов. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе, который также доступен в легкой версии, есть возможность корректировать данные метеорологов, что позволит получать более точные прогнозы.

Примечание:

"Спасатели вышли на поиски семьи утонувшего в реке Белой мужчины", "Двое детей провалились под лед в Астрахани", "200 человек ищут пропавшего в Волгоградской области ребенка".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

10 марта 2018, 00:15

09 марта 2018, 23:55

09 марта 2018, 23:16

09 марта 2018, 22:20

09 марта 2018, 21:18

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты