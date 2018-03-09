Три человека утонули на рыбалке в Адыгее

09 марта 2018, 20:39

Двое мужчин и женщина утонули сегодня в Кубанском водохранилище в Адыгее, сообщили следователи. Одной женщине из перевернувшейся лодки удалось спастись.

Инцидент произошел сегодня, 9 марта, в Красногвардейском районе Адыгеи. Спасатели извлекли из воды тело только одного из троих утонувших, 37-летнего мужчины.

"Поиски 34-летнего мужчины и 31-летней женщины продолжаются", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте следственного управления СКР по Адыгее.

Лодка, в которой две семейные пары отправились на рыбалку, перевернулась, одна женщина спаслась, доплыв до берега, уточнило Life.

В операции по поиску двоих утонувших задействованы 40 человек и десять единиц техники, уточнило со ссылкой на ГУ МЧС по Адыгее RT.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 10 марта в селе Красногвардейском в Адыгее облачно и +2 градуса, без осадков, скорость юго-восточного ветра - 3 метра в секунду. Днем 10 марта ожидается облачная погода и умеренный дождь, ветер усилится до 8 метров в секунду, температура воздуха составит +7 градусов. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе, который также доступен в легкой версии, есть возможность корректировать данные метеорологов, что позволит получать более точные прогнозы.