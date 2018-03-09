09 марта 2018, 18:31

32 рейса задержаны в аэропорту Сочи из-за сильного ветра

Прилет 16 рейсов и вылет еще 16 отложены сегодня в сочинском аэропорту. Самолеты, которые не смогли сесть в Сочи, направлены на запасные аэропорты.

По данным онлайн-табло на 18:30 мск, сочинского аэропорта, задержан прилет 16 рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Махачкалы, других российских городов и Еревана. Эти самолеты должны совершить посадку в Сочи в ближайшие три часа.

На вылет из Сочи задержаны 16 рейсов. Их отправление ожидается сегодня с 19:00 до 00:40 мск 10 марта, следует из данных табло на сайте аэропорта.

Причиной задержки рейсов стал сильный ветер, сообщил представитель аэропорта.

По его словам, самолеты, прилет которых задержан, направлены на запасные аэропорты Краснодара, Минеральных вод и Анапы, информирует "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 4 февраля был задержан прилет в аэропорты Сочи, Краснодара и Анапы около 30 рейсов.

Примечание:

"Вылет четырех рейсов задержан из аэропорта Волгограда", "Самолет Москва - Сочи экстренно сел в Волгограде", "Пять авиарейсов на Кубань задержаны в Москве".

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