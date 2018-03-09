Движение на границе Грузии с Турцией открыто без ограничений

09 марта 2018, 10:50

Турция исправила неполадки в работе системы полицейского контроля на пункте пропуска "Сарпи". Сегодня утром движение через границу в обе стороны возобновилось, и граждане Грузии смогли вернуться на родину.

Как писал "Кавказский узел", сбой в электронной системе пропуска произошел на турецкой стороне пропускного пункта 7 марта вечером. 8 марта пересечь границу уже могли люди на легковых автомобилях или без транспортных средств, но в очереди скопились грузовики.

Сегодня электронная система полицейского контроля Турции на пункте пропуска "Сарпи" заработала в обычном режиме после устранения неполадок, сообщила представитель Службы доходов Минфина Грузии Хатия Моисцрапишвили.

По ее словам, минувшей ночью пункт "Сарпи" был закрыт полностью, движение было приостановлено в обоих направлениях, но к утру возобновлено в обычном режиме, передает телеканал Rustavi2.

Пока таможенно-пропускной пост был закрыт, находящиеся на турецкой стороне граждане Грузии были обеспечены всем необходимым - едой, питьевой водой и всеми необходимыми условиями, передает со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства Аджарии "Sputnik-Грузия".

Перебои в работе турецких пограничников были и в прошлом году. В сентябре 2017 года на территории Турции, из-за ремонта на пункте "Сарпи" таможенные процедуры осуществлялись в ограниченном режиме, что также вызвало большое скопление транспортных средств и очереди пассажиров на турецкой стороне, передает "Эхо Кавказа".