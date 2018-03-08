Грузовики скопились в очереди на грузино-турецкой границе

08 марта 2018, 14:32

Грузовые автомобили не могут выехать из Грузии в Турцию из-за неполадок в электронной системе контроля на пропускном пункте "Сарпи".

Сбой в системе пропуска произошел на турецкой стороне пропускного пункта. Сейчас пересечь границу могут люди на легковых автомобилях или без транспортных средств, сообщила представитель Службы доходов Минфина Грузии Хатия Моисцрапишвили.

По ее словам, несколько часов назад границу не могли пересечь также легковые автомобили. После того, как электронная система контроля была восстановлена, движение было возобновлено.

"На данном этапе есть неполадки для больших транспортных средств, но надеются, что в ближайшие часы они полностью исправят свою электронную систему, и движение восстановится в полной мере", - цитирует сегодня Моисцрапишвили Sputnik.

Сколько всего транспортных средств ожидает в очереди на границе - не уточняется.

"Кавказский узел" ранее писал об очереди автомобилей на границе Грузии и Турции в ноябре 2016 года. Таможенные процедуры осуществлялись в ограниченном режиме из-за ремонтных работ.