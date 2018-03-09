Жертв депортации балкарского народа вспомнили участники вечера в Москве

09 марта 2018, 05:49

На прошедшем в Москве вечере памяти жертв депортации балкарского народа культуролог и журналистка Сулиета Кусова-Чухо предложила заняться восстановлением брошенных горных аулов, чтобы почтить память предков. Настораживает попытка вновь возвести на пьедестал Сталина, и препятствовать этому можно, лишь объединив тех, кто пострадал в годы репрессий, заявил президент фонда "Эльбрусоид" Ильяс Богатырев.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта исполнилось 74 года со дня депортации балкарцев 1944 года в Среднюю Азию. По данным, опубликованным Международным обществом "Мемориал", в СССР общее число высланных в 1937-1944 годах представителей разных народов составило до 2,5 миллиона человек. Среди них около 800 тысяч жителей Северного и Южного Кавказа - 101 тысяча калмыков, 70 тысяч карачаевцев, 485 тысяч чеченцев и ингушей, 37 тысяч балкарцев и 100 тысяч турок-месхетинцев и представителей других народностей Закавказья.

Операция по выселению балкарцев началась 8 марта 1944 года и длилась всего два часа. Были выселены в Среднюю Азию инвалиды войны, семьи фронтовиков, руководители партийных и советских органов. К местам поселения было отправлено 37 713 балкарцев, из них 52% составляли дети, 30% - женщины, 18% - мужчины. За 18 дней дороги в необорудованных вагонах умерли 562 человека. Лишь в 1957 году балкарцам было разрешено вернуться на родину, говорится в материале о депортации балкарцев, опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

8 марта фонд содействия развитию карачаево-балкарской молодежи "Эльбрусоид" провел вечер памяти жертв депортации балкарского народа. Вечер прошел в актовом зале офисного здания "Эльбрусоида" и собрал молодых людей из разных республик Северного Кавказа, которые проживают в Москве и учатся в вузах столицы, передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавшая на мероприятии.

Руководитель Центра этнопроблематики в СМИ и межконфессиональных исследований при Союзе журналистов России, культуролог и журналистка Сулиета Кусова-Чухо, выступая на вечере, рассказала о том, как, работая на телевидении в Нальчике, она должна была снять в балкарском селе фильм о собаке породы среднеазиатский алабай.

"Мне рассказал мой друг балкарец, что, когда выселяли балкарцев, собака так долго бежала за "студебекером", который увозил ее хозяина, что повредила себе переднюю лапу и хромала. Оставшись в осиротевшем селе, эта собака стала выполнять обязанности хозяина - открывала загон, выпуская овец на волю, вечером загоняла их в кошару", - рассказывает Кусова-Чухо. Она рассказала, что они зашли в какой-то дом, где хозяева совершали поминки по ушедшей 40 дней назад матери.

"Выразив соболезнование родным умершей хозяйки этого дома, мы уже собирались ехать дальше, как вдруг я увидела лежащую у входа в дом собаку. Ту, что нам было нужно по сценарию. И даже хромала собака на переднюю лапу. И тут, я думаю, не обошлось без помощи Всевышнего: фильм мы сняли за полдня", - сказала она.

Кусова-Чухо рассказывала о брошенных селах, откуда в 1944 году были увезены в ссылку балкарцы. По ее словам, вернувшиеся из изгнания люди стали селиться на равнинах, "оставив свои родовые гнезда на волю ветра, дождей и солнца".

"Некогда уютные дома, согревавшие людей, в чьих стенах рождались и умирали целые поколения балкарцев, нынче превращаются в окончательные развалины, просто в груду камней. Это горькое зрелище", - сказала Кусова-Чухо.

Она предложила молодым людям заняться восстановлением этих сел.

"Этим самым вы вернете очаги теням ваших предков, чьи души упокоятся у родных очагов", - заявила она.

Кусова-Чухо выразила мнение, что древняя Балкария должны возродиться в том виде, в котором она была оставлена 8 марта 1944 года.

Митинг памяти жертв депортации прошел 8 марта в Нальчике. Перед митингом на площади у мемориала актеры балкарского театра высадили дерево, символизирующее возвращение балкарского народа.

Ведущие вечер памяти Аминат Джуккаева и Юсуф Джаппуев напомнили присутствующим, что на выселение балкарцев ушло всего два часа.

"Рано утром 8 марта старикам, женщинам, детям было приказано собираться в дорогу. Всего в течении двух часов все население балкарских сел было погружено в грузовые машины. Депортации подверглись все без исключения: участники Гражданской и Отечественной войн, инвалиды войны, их жены и даже прикованные к постели дети. К местам нового поселения в Среднюю Азию в 14 эшелонах было отправлено 37 713 балкарцев... С 1 апреля 1944 года до сентября 1946 года в Казахстане и Киргизии умерло 4849 балкарцев, а это каждый восьмой переселенец", - приводит печальную статистику Аминат Джуккаева.

Юсуф Джаппуев напомнил, что балкарцев выселили в то время, когда большинство мужчин сражалось на фронтах Великой Отечественной войны.

"По архивным данным, 17 тысяч балкарцев к моменту выселения служили в рядах Красной Армии. Летчик-балкарец Алим Байсултанов стал первым Героем Советского Союза с Северного Кавказа", - сказал Джаппуев.

Присутствующие на вечере памяти гости рассказывали о судьбах своих родных, которые вспоминали, как тяжело жилось в годы депортации.

Девушка Люба, с трудом сдерживая слезы, поделилась рассказом своей бабушки, которой в 1944 году было всего пять лет.

"Она оставалась дома с больной бабушкой в то время, как все взрослые целый день были на работе. Там же им давали и еду", - рассказала девушка.

По ее словам, пятилетняя малышка должна была идти к тому месте, где работали ее родители, и те давали ей еду для бабушки. Однажды, по дороге к бараку, где они жили, на девочку напала стая бродячих собак. Под их натиском девочка упала на землю.

"Она упала на живот и изо всех сил прижимала к себе узелок с едой, в то время как собаки кусали ее за спину, руки. И только появление казаха, который лопатой отогнал собак, спасло девочку от смерти", - рассказала Люба.

По словам девушки, бабушки уже нет в живых.

"Мне очень ее не хватает. Бабушка была удивительно добрым и гостеприимным человеком. Я не видела ее сердитой. Она старалась всех помирить, если вдруг возникал конфликт. И всегда любила повторять, что все люди должны жить дружно, чтобы больше никогда не повторилось то, что было с ней и ее семьёй", - сказала Люба.

"Эльбрусоид" - некоммерческая организация, основной целью которой является воспитание нового поколения, поколения духовно развитых, физически здоровых, образованных молодых людей, носителей традиционной национальной культуры, успешно интегрированных в современное общество, патриотов народа и страны. Представлена в Москве, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае. Создана в 2003 году, информирует официальный сайт организации.

Президент "Эльбрусоида" Ильяс Богатырев отметил, что нельзя забывать о том, что произошло 74 года назад.

"Нужно помнить и делать все, чтобы это никогда не повторилось", – сказал он.

По его мнению, чтобы виток истории не остановился на точке, соответствующей 1944 году, нужно быть плечом к плечу не только с соседями по региону, с теми, кто пережил депортацию, но и с теми, кого ужас ссылки миновал.

По мнению Богатырева, настораживает тот факт, что в последние годы почти по всей России Сталина вновь начали возводить на пьедестал.

Он отметил, что объяснение этому есть лишь одно - чествуется Верховный Главнокомандующий Красной Армии, который победил Гитлера и превратил Советский Союз в великую державу.

"Но ни слова о миллионах мужчин и женщин, которые страдали во время его правления. Ни слова о тех, кого Сталин депортировал, приказывал казнить. Словно эта часть истории стерта из коллективной памяти", - сказал Богатырев.

По его словам, нужно добиваться, чтобы понесли наказание те, кто причастен к этому "ползучему возрождению культа Сталина".

"И здесь нужно объединение всех, кто пострадал в годы репрессий", - считает Богатырев.