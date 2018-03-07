Землетрясение произошло на севере Чечни

07 марта 2018, 20:55

Подземный толчок магнитудой 3,6 зафиксирован на границе Шелковского района Чечни и Ногайского района Дагестана.

По данным сейсмологов, землетрясение произошло сегодня в 18.21 мск.

Эпицентр толчка находился на глубине десяти километров в точке с координатами 43.84 градуса северной широты и 46.14 градуса восточной долготы, сообщил на своем сайте Европейско-Средиземноморский сейсмоцентр.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", данная географическая точка находится на территории Шелковского района Чечни. Ближайший к ней населенный пункт, село Рунное, находится в 12 километрах к северо-западу от нее.

На сайте республиканского управления МЧС информации о сейсмособытии, по данным на 20.50 мск 7 марта, не было.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 23 февраля землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Гудермесском районе Чечни.