07 марта 2018, 20:55
Землетрясение произошло на севере Чечни
Подземный толчок магнитудой 3,6 зафиксирован на границе Шелковского района Чечни и Ногайского района Дагестана.
По данным сейсмологов, землетрясение произошло сегодня в 18.21 мск.
Эпицентр толчка находился на глубине десяти километров в точке с координатами 43.84 градуса северной широты и 46.14 градуса восточной долготы, сообщил на своем сайте Европейско-Средиземноморский сейсмоцентр.
Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", данная географическая точка находится на территории Шелковского района Чечни. Ближайший к ней населенный пункт, село Рунное, находится в 12 километрах к северо-западу от нее.
На сайте республиканского управления МЧС информации о сейсмособытии, по данным на 20.50 мск 7 марта, не было.
Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 23 февраля землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Гудермесском районе Чечни.
"Землетрясение произошло на востоке Абхазии", "Землетрясение в Чечне обошлось без жертв", "Жители Азербайджана и Нагорного Карабаха ощутили подземные толчки".
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