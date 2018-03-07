Суд постановил проверить Демерчяна на вменяемость после попытки суицида

07 марта 2018, 13:36

Сочинец Мардирос Демерчян, обвиненный в краже и ложном доносе на полицейских, после попытки суицида провел около двух месяцев в психоневрологическом диспансере. В связи с этим гособвинение 6 марта убедило суд назначить мужчине психиатрическую экспертизу.

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря 2017 года заседание суда по делу Демерчяна было отложено в связи с госпитализацией подсудимого, который пожаловался на сильные боли. Демерчян был помещен для обследования в краснодарскую больницу.

В июне 2013 года строитель олимпийских объектов Мардирос Демерчян пришел за зарплатой в компанию, откуда уволился, но прямо со стройки был доставлен в отделение, где, по его словам, его подвергли жестоким пыткам, требуя признаться в краже кабеля. Правоохранители не только не возбудили дело в отношении полицейских, но и обвинили строителя в ложном доносе. Мужчина был осужден, но затем суд отменил приговор, и теперь дело рассматривается повторно.

После обследования в краснодарской больнице Мардирос Демерчян стал "высказывать суицидальные мысли" и был госпитализирован в психоневрологический диспансер в Сочи, где провел около двух месяцев, рассказала 6 марта корреспонденту "Кавказского узла" его жена Людмила Демерчян.

"Я не знаю, что произошло с Мардиросом, но он стал раздражительным. Постоянно стал повторять, что больше не хочет жить, что он устал бороться, что он нам всем обуза... Все мои уговоры прекратить такие мысли ни к чему не приводили", - сообщила она.

Людмила Демерчян пояснила, что обратилась к врачам после того, как увидела, что ее муж пытается покончить с собой. "В больнице его лечили таблетками. Он пролежал там около двух месяцев. Недавно вернулся из больницы, и был назначен суд. Судья отправил запрос в психоневрологический диспансер, и нам сообщили, что Мардироса направят на психиатрическую экспертизу", - рассказала женщина.

По ее мнению, ее мужа "просто доводят до самоубийства, покрывая деяния" правоохранителей. "Я не знаю, какой человек может все это вытерпеть. Наша нищета, эти суды, болезни, несправедливость... все просто раздавило нашу семью", - пояснила Людмила Демерчян.

Мардирос Демерчян заявлял, что опасается расправы над ним или членами семьи со стороны тех, кто его пытал, и уже получал угрозы от них. При этом в суде никто из силовиков, избивавших строителя, не давал показаний. Они не проходят по делу ни как свидетели, ни как обвиняемые, говорится в материале "Кавказского узла" "Жизнь после пыток. Как живет Мардирос Демерчян после издевательств правоохранителей".

Госпитализация Демерчяна стала поводом для проверки на вменяемость

По ходатайству гособвинителя суд 6 марта направил в психоневрологический диспансер Сочи запрос на получение медицинских документов "с целью проведения судебно-психиатрической экспертизы для проверки Мардироса Демерчяна на вменяемость", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сочинский адвокат Демерчяна Юрий Мариковский.

Он уточнил, что сам не замечал за Демерчяном психических отклонений, а поводом для психиатрической экспертизы стала госпитализация подсудимого в диспансер. "Мы не знаем, какую экспертизу назначит суд: стационарную или амбулаторную, и какие вопросы поставит перед экспертами. Надеемся, что это будет амбулаторная экспертиза, которая проводится в один день и состоит из беседы обследуемого с комиссией", - сказал Юрий Мариковский.

По его словам, если эксперты установят, что Мардирос Демерчян болен психически, то суд приостановит производство и направит его на лечение. "Если подсудимый окажется здоров психически, то суд продолжит разбирательство", - пояснил адвокат.

Демерчян посетовал на усталость от "борьбы с системой"

Сам Мардирос Демерчян рассказал корреспонденту "Кавказского узла" перед госпитализацией в психоневрологический диспансер, что краснодарские врачи рекомендовали ему хирургическое вмешательство.

Он также отметил, что "очень устал от бессмысленной борьбы с системой". "Болезнь не дает возможности работать на каком-либо производстве вне дома. У меня рабочие специальности. Но сейчас я не могу поднимать даже легкие вещи. Не могу нагибаться. Испытываю сильные боли. Кому я нужен в таком физическом состоянии? Выполняю только домашнюю работу и то с трудом. То есть я никому не нужный инвалид", - пожаловался в начале января Мардирос Демерчян.

Следующее заседание по делу Демерчяна назначено на 16 марта. "Однако возможны изменения, если не поступят медицинские документы", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница Адлерского суда.

Мардирос Демерчян в июне 2013 года открыто выступил против произвола работодателей, отказывавшихся выплачивать заработную плату, и правоохранительных органов, укрывающих преступления на олимпийских объектах, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографии Демерчяна.