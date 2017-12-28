28 декабря 2017, 23:05

Мардирос Демерчян госпитализирован в Краснодаре

Заседание суда по делу сочинца Мардироса Демерчяна, обвиненного в краже и ложном доносе на полицейских, отложено из-за болезни подсудимого.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня 2013 года строитель Мардирос Демерчян пришел за зарплатой в компанию, откуда он уволился, но прямо со стройки был доставлен в отделение, где, по его словам, подвергся жестоким пыткам. Демерчян утверждает, что его вынуждали признаться в краже кабеля. Из отделения Демерчян попал в больницу. Правоохранительные органы не только не возбудили дело в отношении полицейских, но и обвинили строителя в ложном доносе. Демерчян был осужден, но затем краевой суд отменил приговор, и теперь дело рассматривается повторно. Демерчян настаивает на том, чтобы суд его оправдал.

Сегодня Мардирос Демерчян не смог участвовать в судебном заседании из-за госпитализации в краевую больницу Краснодара. Суд счел данную причину уважительной и отложил судебное заседание, - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Мардироса Демерчяна, действующая в его интересах по соглашению с организацией "Общественный вердикт".

В суде подтвердили, что заседание отменено по уважительной причине. Предварительно датой следующих слушаний назначено 16 января 2018 года, сообщила "Кавказскому узлу" секретарь сочинского суда.

Мардирос Демерчян почувствовал себя плохо еще 26 декабря, сообщила "Кавказскому узлу" его супруга Людмила Демерчян. "Жаловался на сильные боли внутренних органов в области печени, желудка и желчного пузыря. Мы обратились в краевую больницу с просьбой обследовать Мардироса, но медики после обследования нашли показания для его госпитализации. Сейчас он проходит лечение капельницами. Полный эпикриз будет выдан и дальнейшее лечение будет назначено после выписки. Но пока Мардироса не выписывают", - рассказала сегодня Людмила Демерчян. Она выразила опасение, что супруг вынужден будет встретить Новый год в больнице.

Сам Мардирос Демерчян пояснил "Кавказскому узлу", что госпитализирован в Краснодаре, поскольку в Сочи не было возможности обследовать все внутренние органы. "Сейчас у меня нашли полипы на внутренних органах. Прохожу курс капельниц, но боли пока не утихают", - рассказал Демерчян.

Напомним, что 21 декабря Демерчян рассказал суду о пытках, которым подвергся в полиции.

По словам Демерчяна, после задержания 12 июня 2013 года он был избит, а затем ему был введен лом в задний проход, после чего он потерял сознание, а когда очнулся, то подписал все бумаги. "Я был весь в крови. Во рту не было зубов. Все болело. Голова просто трещала от боли. Тошнило. Болели все внутренности… Просил вызвать мне скорую, но никто не реагировал. Я просто лежал на полу, так как сидеть не мог", - рассказал Демерчян. Рассказ строителя о том, как сотрудники правоохранительных органов в Сочи выбивают из людей самооговоры, приводится в материале "Жизнь после пыток. Как живет Мардирос Демерчян после издевательств правоохранителей", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Мардирос Демерчян за то, что открыто выступил против произвола силовиков, был номинирован на проводимый "Кавказским узлом" конкурс "Герой Кавказа-2013". По итогам первого этапа конкурса Демерчян занял четвертое место в десятке равных. В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биография Мардироса Демерчяна.

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"