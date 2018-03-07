07 марта 2018, 08:50
Землетрясение произошло на северо-западе Азербайджана
Подземный толчок магнитудой 3,3 зафиксирован сегодня рано утром в Самухском районе Азербайджана. Информации о пострадавших не поступало.
Землетрясение, по данным сейсмологов, произошло в 05.41 по местному времени (04.41 мск) 6 марта.
Его эпицентр находился на глубине одого километра в 39 километрах от города Шамкир Баладжеры в точке с координатами 41.17 градуса северной широты и 46.12 градуса восточной долготы, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
По данным сервиса "Яндекс. Карты", данная географическая точка находится в Самухском районе Азербайджана, ближайшие населенные пункты к ней – поселки Верхний Самух, Кюр и Далляр Джырдахан (расположены на расстоянии примерно 30 километров).
Информации о жертвах и разрушениях в результате сейсмособытия не поступало.
Ранее "Кавказский узел" писал о землетрясении магнитудой 3,1 в Каспийском море у берегов Азербайджана 6 марта.
"Землетрясение произошло на севере Азербайджана", "Землетрясение произошло около кубанской станицы", "Второе за сутки землетрясение произошло в Армении".
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