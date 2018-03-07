Землетрясение произошло на северо-западе Азербайджана

07 марта 2018, 08:50

Подземный толчок магнитудой 3,3 зафиксирован сегодня рано утром в Самухском районе Азербайджана. Информации о пострадавших не поступало.

Землетрясение, по данным сейсмологов, произошло в 05.41 по местному времени (04.41 мск) 6 марта.

Его эпицентр находился на глубине одого километра в 39 километрах от города Шамкир Баладжеры в точке с координатами 41.17 градуса северной широты и 46.12 градуса восточной долготы, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

По данным сервиса "Яндекс. Карты", данная географическая точка находится в Самухском районе Азербайджана, ближайшие населенные пункты к ней – поселки Верхний Самух, Кюр и Далляр Джырдахан (расположены на расстоянии примерно 30 километров).

Информации о жертвах и разрушениях в результате сейсмособытия не поступало.

Ранее "Кавказский узел" писал о землетрясении магнитудой 3,1 в Каспийском море у берегов Азербайджана 6 марта.