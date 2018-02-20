Землетрясение произошло около кубанской станицы

20 февраля 2018, 13:04

Подземный толчок магнитудой 4,0 зарегистрирован сегодня вблизи станицы Ольгинская в Краснодарском крае. Жертв и разрушений нет.

По данным сейсмологов, землетрясение магнитудой 4,0 произошло в 10.00 мск на глубине 10 километров.

Эпицентр подземного толчка находился в семи километрах западнее населенного пункта Ольгинская в точке с географическими координатами 45,96 градуса северной широты и 38,46 градуса восточной долготы, говорится в сообщении, размещенном на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", указанная географическая точка находится на территории Приморско-Ахтарского района Кубани, в пяти километрах от станицы Ольгинская.

По данным Росстата, 1 января 2010 года в станице Ольгинская жили 4934 человека, говорится в документе, размещенном на сайте Федеральной службы госстатистики.

"Жертв и разрушений нет, эвакуация населения не производилась. Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме", - говорится в сообщении о сейсмособытии, размещенном в 11.42 мск на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"Кавказский узел" писал также, что 15 февраля подземный толчок магнитудой 3,2 был зафиксирован в Тляратинском районе Дагестана. Информации о жертвах и разрушениях тогда не поступало.