20 февраля 2018, 13:04
Землетрясение произошло около кубанской станицы
Подземный толчок магнитудой 4,0 зарегистрирован сегодня вблизи станицы Ольгинская в Краснодарском крае. Жертв и разрушений нет.
По данным сейсмологов, землетрясение магнитудой 4,0 произошло в 10.00 мск на глубине 10 километров.
Эпицентр подземного толчка находился в семи километрах западнее населенного пункта Ольгинская в точке с географическими координатами 45,96 градуса северной широты и 38,46 градуса восточной долготы, говорится в сообщении, размещенном на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра.
Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", указанная географическая точка находится на территории Приморско-Ахтарского района Кубани, в пяти километрах от станицы Ольгинская.
По данным Росстата, 1 января 2010 года в станице Ольгинская жили 4934 человека, говорится в документе, размещенном на сайте Федеральной службы госстатистики.
"Жертв и разрушений нет, эвакуация населения не производилась. Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме", - говорится в сообщении о сейсмособытии, размещенном в 11.42 мск на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
"Кавказский узел" писал также, что 15 февраля подземный толчок магнитудой 3,2 был зафиксирован в Тляратинском районе Дагестана. Информации о жертвах и разрушениях тогда не поступало.