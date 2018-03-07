Вид на Чегет. КБР. Фото Анны Черныш для "Кавказского узла"

07 марта 2018, 08:43

Спасатели предупредили о лавиноопасности в Кабардино-Балкарии

Опасность схода лавин в горах Кабардино-Балкарии сохранится до сегодняшнего вечера, сообщило МЧС.

По данным ведомства, предупреждение о лавиноопасности действует сегодня до 18.00 мск в горах республики выше 1500 метров. МЧС не исключило вероятность возникновения ЧС.

"Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередачи, объектов инфраструктуры", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" писал, что на такой же период времени действует предупреждение о лавиноопасности в горах Дагестана. 6 марта там сошла лавина на дорогу Бежта - Анцух Бежтинского участка. Днем ранее, 5 марта, лавина перекрыла дорогу Кидеро - Агвали в Цунтинском районе Дагестана.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в селе Терскол в Кабардино-Балкарии ожидаются осадки при температуре +1 градус, ветер скоростью 11 метров в секунду. Вечером осадков не ожидается, температура понизится до -4. 8 марта будет идти дождь при температуре +2, ветер усилится до 14 метров в секунду. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

 

Примечание:

"Дорога в Дагестане открыта после схода лавины", "Угроза схода лавин объявлена в Чечне", "Продлен прогноз о лавиноопасности в горах Северного Кавказа".

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