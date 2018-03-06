Сход лавины Фото Sputnik / Д. Чернов https://sputnik-ossetia.ru/North_Ossetia/20180306/5928682.html

06 марта 2018, 18:16

Дорога в Дагестане открыта после схода лавины

Дорога республиканского значения Бежта - Анцух, которая была перекрыта сошедшей лавиной, расчищена, движение полностью возобновлено, рапортовало МЧС.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня лавина сошла на дорогу Бежта - Анцух Бежтинского участка.

Утром 5 марта лавина перекрыла дорогу Кидеро - Агвали в Цунтинском районе Дагестана. В тот же день движение на этом участке было восстановлено.

Дорога Бежта - Анцух расчищена, по состоянию на 14:00 мск движение было полностью восстановлено, сообщило на своем сайте республиканское управление МЧС.

До вечера 7 марта на Бежтинском участке, а также в Ахтынском, Цунтинском и Цумадинском районах ожидается слабая лавиноопасность, говорится в прогнозе на сайте ведомства.

По информации погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня на Бежтинском участке ноль градусов, ветер дует со скоростью 7 метров в секунду. Ночью температура понизится до -4, ветер усилится до 8 м/с. 7 марта потеплеет до +3, скорость ветра не изменится. Осадков в это время не ожидается.

Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе можно корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, он доступен и в легкой версии.

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