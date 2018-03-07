Продлен прогноз по лавинам в Дагестане

07 марта 2018, 07:29

Экстренное предупреждение об опасности схода лавин в горах Дагестана будет действовать до сегодняшнего вечера, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", ранее спасатели объявили лавиноопасность в Дагестане до вечера 6 марта. В тот же день лавина сошла на дорогу Бежта - Анцух Бежтинского участка. Днем ранее, 5 марта, лавина перекрыла дорогу Кидеро - Агвали в Цунтинском районе Дагестана.

Прогноз об опасности схода лавин в горах республики выше 1500 метров продлен до 18.00 мск 6 марта. Населению рекомендовано на это время воздержаться от дальних поездок и походов на лавиноопасные участки, сообщается на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем на Бежтинском участке облачная погода, без осадков, температура воздуха +3 градуса, ветер скоростью 8 метров в секунду. Вечером температура понизится до -3, скорость ветра снизится до 6 метров в секунду. 8 марта также без осадков, воздух прогреется до +4, ветер усилится до 12 метров в секунду. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе можно корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, он доступен и в легкой версии.