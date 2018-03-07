07 марта 2018, 08:14
Дагестанская энергосбытовая компания оштрафована на 1,6 миллиона
Антимонопольщики оштрафовали ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" за отключение электричества в махачкалинском кафе и угрозу отключения поставщика энергии.
После отключения от электрической энергии кафе и угроз отключения ООО "Дагестанэнерго" антимонопольная служба Дагестана составила два протокола об административных нарушениях. Компания нарушила федеральный закон "О защите конкуренции", злоупотребив доминирующим положением, заявило УФАС.
"Итогом рассмотрения этих протоколов стали два штрафа по 825 тысяч рублей каждый", - сообщило управление Федеральной антимонопольной службы по Дагестану 6 марта на своем сайте.
Ранее "Кавказский узел" писал, что в декабре 2017 года "Дагестанская энергосбытовая компания" была оштрафована после жалобы жителей Хасавюртовского района на нестабильную подачу электроэнергии.
"Прокуратура добилась перерасчета начисленных жителям Дагестана платежей", "Участники митинга в Махачкале потребовали от коммунальщиков установить счетчики в новостройках", "Премьер Дагестана потребовал от глав районов ликвидировать долги за электричество".
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