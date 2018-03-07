Верховный суд отменил штраф участнице антикоррупционного митинга в Ростове-на-Дону

07 марта 2018, 06:22

Жительница Ростова-на-Дону добилась в Верховном суде России прекращения административного преследования за участие в митинге "Он вам не Димон".

Как информировал "Кавказский узел", 26 марта 2017 года в Ростове-на-Дону, как и в ряде других российских городов, прошел антикоррупционный митинг с требованием расследовать сведения Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о коррупции в высших эшелонах власти. 5 апреля Пролетарский райсуд Ростова-на-Дону наложил на местную жительницу Валентину Толмачеву штраф в 15 тысяч рублей по обвинению в нарушении участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ).

Верховный суд России в порядке надзора по жалобе Валентины Толмачевой отменил решение о наложении на нее административного штрафа, прекратив производство по делу, пишет 6 марта "ОВД-Инфо".

"Все ступеньки прошла. Апелляция — сначала в Ростовский областной суд, потом — в президиум областного суда. Они признали законным решение суда первой инстанции, и потом — в Верховный суд", - цитирует слова Толмачевой "Росбалт".

Активистка отметила, что намерена вернуть 15 тысяч рублей, которые она прежде уплатила в качестве административного штрафа.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", материалы о давлении на активистов - на странице "Преследование активистов". В материале "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, непосредственно связанных с Кавказом.