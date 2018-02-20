Два активиста оштрафованы в Астрахани

20 февраля 2018, 11:56

Суд признал членов астраханского штаба Навального Александра Когута и Артема Тербаляна нарушителями правил организации митинга и постановил оштрафовать каждого на 10 тысяч рублей. Сами активисты не считают себя организаторами акции.

Как писал "Кавказский узел", 1 февраля полицейские составили административные протоколы в отношении задержанных 28 января Кирилла Андрианова и Александра Когута, а также Артема Тербаляна, подписавшего вместе с ними уведомление о проведении в этот день шествия и митинга. Всем троим вменено нарушение организатором порядка проведения публичной акции (ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ).

28 января в Астрахани, как и в других городах России, прошла акция в поддержку "Забастовки избирателей" с призывом бойкотировать предстоящие президентские выборы. В Астрахани в этот день прошли обыски в штабе Навального. Руководителя местного штаба Навального Александра Когута и активиста штаба Кирилла Андрианова доставили в отдел полиции. Их сторонники собрались у здания Кировского РОВД, где находились задержанные, после чего Когута и Андрианова отпустили.

19 февраля Кировский райсуд Астрахани признал Когута и Тербаляна виновными по ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ и назначил каждому административный штраф в 10 тысяч рублей. Рассмотрение административного дела Кирилла Андрианова суд назначил на 28 февраля, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Александр Когут, по его словам, в суде опроверг версию правоохранителей о том, что он призывал людей к митингу, но по независящим от него обстоятельствам мероприятие "перешло в форму шествия и митинга возле ОВД".

"Мы не агитировали за мероприятие листовками, не подготавливали реквизиты на митинг, и даже наклейки и шарики я не раздавал и не выдавал никому, это тоже отметил [в суде]. Суд принял сторону сотрудников полиции и признал меня виновным", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Александр Когут.

Он пояснил, что администрация города не разрешила провести митинг в Братском сквере, расположенном в центре Астрахани, и предложила площадку в Гайд-парке. "В связи с тем, что целью данного мероприятия является информирование жителей города об игнорировании выборов 18 марта, мы не могли согласиться с предложением места, в котором нас никто не увидит и не услышит, кроме гуляющих с детьми внутри спального района родителей. Мы отказались от задуманного ранее маршрута и формата и решили просто прогуляться с соратниками по городу", - рассказал руководитель штаба Навального.

По словам Артема Тербаляна, он не мог быть организатором акции около Кировского РОВД. "Потому что не мог предполагать, что утром 28 января сотрудники полиции проведут обыск в штабе и арестуют моих друзей. Я заявил на суде, что организаторами данного мероприятия считаю самих полицейских, которые спровоцировали людей", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Артем Тербалян.

О том, чем привлекательна для молодежи работа в штабах Алексея Навального на юге России и почему люди становятся волонтерами, рассказывается в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". В статье "Навальный: кавказское измерение", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле", приведена позиция политика по вопросам, имеющим отношение непосредственно к Кавказу.

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