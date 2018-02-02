Активисты в Астрахани обвинены в нарушении порядка проведения митинга

02 февраля 2018, 02:50

Астраханские сторонники Навального Кирилл Андрианов, Александр Когут и Артем Тербалян обвинены в нарушении порядка организации и проведения "Забастовки избирателей".

"Кавказский узел" писал, 28 января в Астрахани, как и в ряде других городов России, состоялась акция в поддержку "Забастовки избирателей" с призывом бойкотировать предстоящие президентские выборы. В Астрахани в этот день прошли обыски в штабе оппозиционера Алексея Навального. Активистов Александра Когута и Кирилла Андрианова доставили в отдел полиции, обвинив в неповиновении правоохранителям.

Астраханские активисты собрались у РОВД, где находились задержанные, после чего Когута и Андрианова отпустили. На четверых участников собрания у здания полиции - Зарифа Курочкина, Александра Никитина, Вячеслава Калмыкова и Виктора Коновалова - позднее составили административные протоколы по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка публичной акции).

Сотрудники полиции 1 февраля составили административные протоколы в отношении задержанных 28 января Кирилла Андрианова и Александра Когута, а также в отношении Артема Тербаляна, подписавшего вместе с ними уведомление о проведении в этот день шествия и митинга, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Всем троим активистам вменено нарушение порядка публичной акции организатором (часть 1 статьи 20.2 КоАП РФ).

Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования наказывается штрафом в размере от 10 до 20 тысяч рублей либо обязательными работами на срок до 40 часов, говорится в части 1 статьи 20.2 КоАП РФ.

«Нам вменяют, что мы подали заявление на проведение мероприятия, но не получили согласование от администрации, не встретили людей на месте акции и не обеспечили все, что должны обеспечить организаторы. В рапортах указаны те отрезки времени 28 января, когда мы находились в отделе полиции после обыска», - рассказал Александр Когут корреспонденту "Кавказского узла".

Кирилл Андрианов отказался от комментариев, пояснив, что хочет сначала проконсультироваться с юристом и изучить все документы по административному делу. Артем Тербалян отметил, что не увидел доказательств своей виновности в материалах дела, но планирует дождаться его передачи в суд.

По словам активистов, сотрудники полиции проигнорировали их ходатайства о соблюдении статьи 25.1 КоАП РФ.

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами, говорится в статье 25.1 КоАП РФ.

"Кавказский узел" проанализировал, чем привлекает активистов работа в штабах Алексея Навального на юге России, об этом рассказывается в материале "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". В справке"Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле", изложены взгляды Навального на решение проблем, имеющих отношение к Кавказу. С новостями о протестах сторонников Навального на юге России можно ознакомиться на странице "Кавказского узла" "Акции Навального"".

