Сторонники Навального сообщили об обыске в астраханском штабе

21 февраля 2018, 20:12

Люди в штатском, представившиеся сотрудниками полиции, объяснили обыск жалобой жителя Астрахани на предвыборную агитацию, сообщил руководитель штаба Навального.

По их словам, астраханец сообщил в полицию о листовках, которые нашел в своем почтовом ящике, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель местного штаба Навального Александр Когут.

Напомним, что ранее, 28 января, когда во многих городах России состоялась акция "Забастовка избирателей", в астраханском штабе оппозиционного политика также были произведены обыски.

Штабы Алексея Навального были открыты с целью агитации, обучения наблюдателей, а также подготовки к сбору подписей в поддержку оппозиционера, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". В статье "Навальный: кавказское измерение", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле", приведена позиция политика по вопросам, имеющим отношение непосредственно к Кавказу.