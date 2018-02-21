Обыск в астраханском штабе Навального. Астрахань, 21 февраля 2018 г. Фото Ольги Ветер для "Кавказского узла"

21 февраля 2018, 20:12

Сторонники Навального сообщили об обыске в астраханском штабе

Люди в штатском, представившиеся сотрудниками полиции, объяснили обыск жалобой жителя Астрахани на предвыборную агитацию, сообщил руководитель штаба Навального.

По их словам, астраханец сообщил в полицию о листовках, которые нашел в своем почтовом ящике, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель местного штаба Навального Александр Когут.

Напомним, что ранее, 28 января, когда во многих городах России состоялась акция "Забастовка избирателей", в астраханском штабе оппозиционного политика также были произведены обыски.

Штабы Алексея Навального были открыты с целью агитации, обучения наблюдателей, а также подготовки к сбору подписей в поддержку оппозиционера, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". В статье "Навальный: кавказское измерение", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле", приведена позиция политика по вопросам, имеющим отношение непосредственно к Кавказу.

Новости о протестах сторонников Навального в регионах юга России "Кавказский узел" отслеживает на странице "Акции Навального", а новости о давлении на активистов - на странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Волонтер штаба Навального задержан в Волгограде", "Активист штаба Навального в Майкопе принудительно доставлен в прокуратуру", "Собчак в Грозном потребовала освободить Титиева".

Автор: Ольга Ветер; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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